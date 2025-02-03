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Пребиха 20-годишен пред денонощен магазин край Пловдив

  • 14:30, 03.02.2025
  • 14:30, 03.02.2025
    • https://www.marica.bg/plovdiv/krimi/prebiha-20-godishen-pred-denonoshten-magazin-kray-plovdiv Marica.bg
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20-годишен е бил пребит пред денонощен магазин за алкохол и цигари в Раковски. Грозните сцени се разиграли към 01.00 часа в събота срещу неделя. Тогава в районното управление в Раковски постъпил сигнал, че пред местен магазин за алкохол и цигари е нанесен побой на 20-годишен младеж. При организираното издирване малко по-късно били задържани извършителите -  местни жители на 31 и 50 години, с криминалистични регистрации и присъди. 

След оказана медицинска помощ пострадалият е освободен за домашно лечение, а по случая вече е образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди. 

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побой раковски младеж полиция арест
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За автора

Тони Михайлов

Тони Михайлов

Екип Закон и ред

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