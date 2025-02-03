Пребиха 20-годишен пред денонощен магазин край Пловдив

20-годишен е бил пребит пред денонощен магазин за алкохол и цигари в Раковски. Грозните сцени се разиграли към 01.00 часа в събота срещу неделя. Тогава в районното управление в Раковски постъпил сигнал, че пред местен магазин за алкохол и цигари е нанесен побой на 20-годишен младеж. При организираното издирване малко по-късно били задържани извършителите - местни жители на 31 и 50 години, с криминалистични регистрации и присъди.



След оказана медицинска помощ пострадалият е освободен за домашно лечение, а по случая вече е образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди.



