Пловдивските огнеборци завоюваха златото в дисциплината "Пожарна щафета" на LII Републикански преглед по пожароприложен спорт във Варна.

Отборът е премерил сили с огнеборци от цялата страна. Пламен Писков, Недялко Пищялов, Ивайло Караджов и Михаил Костов успяха да постигнат най- доброто време и безапелационно злато в дисциплината.

Състезателите, които представиха Пловдив в престижната национална надпревара са: Пламен Писков, Недялко Пищялов, Михаил Костов, Ивайло Караджов, Николай Бояджиев,Стойко Баръмски, Христо Скевов, Иван Тотев, Веселин Кашилски, Калоян Нанев и Геро Звисков.



Екипът на пловдивската пожарна е бил ръководен от шефа на РДПБЗН-Пловдив старши комисар Васил Димов.