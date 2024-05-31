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Пловдивски огнеборци спечелиха златото на състезание във Варна

  • 14:45, 31.05.2024
  • 15:20, 31.05.2024
    • https://www.marica.bg/plovdiv/krimi/plovdivski-ogneborci-specheliha-zlatoto-na-sastezanie-vav-varna Marica.bg
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Пловдивските огнеборци завоюваха златото в дисциплината "Пожарна щафета" на LII Републикански преглед по пожароприложен спорт във Варна. 

Отборът е премерил сили с огнеборци от цялата страна. Пламен Писков, Недялко Пищялов, Ивайло Караджов и Михаил Костов успяха да постигнат най- доброто време и безапелационно злато в дисциплината. 

Състезателите, които представиха Пловдив в престижната национална надпревара са: Пламен Писков, Недялко Пищялов, Михаил Костов, Ивайло Караджов, Николай Бояджиев,Стойко Баръмски, Христо Скевов, Иван Тотев, Веселин Кашилски, Калоян Нанев и Геро Звисков. 

Екипът на пловдивската пожарна е бил ръководен от шефа на РДПБЗН-Пловдив старши комисар Васил Димов. 

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пловдив пожарникари отбор състезание варна пожароприложен спорт
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Тони Михайлов

Тони Михайлов

Екип Закон и ред

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