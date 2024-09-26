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Пловдивчанин: "Безработният милионер" е загиналият в шахта велосипедист в Кючука

  • 16:35, 26.09.2024
  • 16:53, 26.09.2024
    • https://www.marica.bg/plovdiv/krimi/plovdivchanin-bezrabotniqt-milioner-e-zaginaliqt-v-shahta-velosipedist-v-kyuchuka Marica.bg
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63-годишният Стефан Донков е загиналият велосипедист в пловдивския квартал "Кючук Париж". Това става ясно от пост на Любен Жилков в социалните мрежи.

"С прискърбие съобщавам, че загубилият живота си колоездач е Стефан Донков, по известен като Стефчо безработния милионер. Бог да прости грешната му душа!", пише той. Запитан защо го е определил като "безработният милионер", Любен отговаря: "Защото само един милионер може да си позволи 25 г. нищо да не работи". 

Тялото на 63-годишния мъж бе открито в неделя следобед след получен сигнал на тел. 112. Стефан паднал в отводна шахта и загинал. Не е ясно колко време тялото му е било в дупката. От прокуратурата се заеха със случая. 

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Тони Михайлов

Тони Михайлов

Екип Закон и ред

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