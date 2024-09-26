63-годишният Стефан Донков е загиналият велосипедист в пловдивския квартал "Кючук Париж". Това става ясно от пост на Любен Жилков в социалните мрежи.



"С прискърбие съобщавам, че загубилият живота си колоездач е Стефан Донков, по известен като Стефчо безработния милионер. Бог да прости грешната му душа!", пише той. Запитан защо го е определил като "безработният милионер", Любен отговаря: "Защото само един милионер може да си позволи 25 г. нищо да не работи".





Тялото на 63-годишния мъж бе открито в неделя следобед след получен сигнал на тел. 112. Стефан паднал в отводна шахта и загинал. Не е ясно колко време тялото му е било в дупката. От прокуратурата се заеха със случая.