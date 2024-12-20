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Пиян велосипедист се заби в кола край Пловдив, в тежко състояние е

  • 12:37, 20.12.2024
  • 12:43, 20.12.2024
    • https://www.marica.bg/plovdiv/krimi/piqn-velosipedist-se-zabi-v-kola-kray-plovdiv-v-tejko-sastoqnie-e Marica.bg
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64-годишен велосипедист е с опасност за живота след инцидент в Стамболийски. Малко след 13 часа вчера той се забил в кола на кръстовището между ул. „Дунав“ и ул. „Виктор Юго“. 

По първоначални данни, мъжът с колелото не спрял на знак „Стоп“ и се ударил странично в движещия се по път с предимство лек автомобил. Той е транспортиран в пловдивска болница с опасност за живота. Извършената му алкохолна проба отчела около 2 промила, а тази на шофьора на колата е отрицателна. 

По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.

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велосипедист инцидент кола катастрофа стамболийски
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За автора

Тони Михайлов

Тони Михайлов

Екип Закон и ред

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