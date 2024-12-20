64-годишен велосипедист е с опасност за живота след инцидент в Стамболийски. Малко след 13 часа вчера той се забил в кола на кръстовището между ул. „Дунав“ и ул. „Виктор Юго“.

По първоначални данни, мъжът с колелото не спрял на знак „Стоп“ и се ударил странично в движещия се по път с предимство лек автомобил. Той е транспортиран в пловдивска болница с опасност за живота. Извършената му алкохолна проба отчела около 2 промила, а тази на шофьора на колата е отрицателна.

По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.