Пиян шофьор се вряза в мантинела между Пловдив и Пещера

36-годишен шофьор се заби в мантинела на пътя между Пловдив и Пещера, край Стамболийски. Инцидентът станал към 05.30 часа сутринта вчера. След подаден сигнал на място пристигнали униформени. Те установили, че колата е извън пътното платно и има материални щети. Прогаба с дрегер отчела около 1,8 промила алкохол в издишания въздух. Шофьорът бил задържан за 24 часа. По случая вече е образувано бързо производство.



Четири часа по-късно униформени от Първо РУ заловили 41-годишен, който карал пиян по Коматевско шосе. Дрегерът отчел над 2 промила.