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Пиян шофьор се вряза в мантинела между Пловдив и Пещера

  • 14:15, 12.02.2025
    • https://www.marica.bg/plovdiv/krimi/piqn-shofyor-se-vrqza-v-mantinela-mejdu-plovdiv-i-peshtera Marica.bg
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   Снимка: БГНЕС

36-годишен шофьор се заби в мантинела на пътя между Пловдив и Пещера, край Стамболийски. Инцидентът станал към 05.30 часа сутринта вчера. След подаден сигнал на място пристигнали униформени. Те установили, че колата е извън пътното платно и има материални щети. Прогаба с дрегер отчела около 1,8 промила алкохол в издишания въздух. Шофьорът бил задържан за 24 часа. По случая вече е образувано бързо производство. 

Четири часа по-късно униформени от Първо РУ заловили 41-годишен, който карал пиян по Коматевско шосе. Дрегерът отчел над 2 промила. 

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За автора

Тони Михайлов

Тони Михайлов

Екип Закон и ред

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