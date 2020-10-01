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МВР Пловдив с първи подробности за загиналия легендарен полицай

  • 01.10.2020 | 13:33
  • 01.10.2020 | 13:37
    • https://www.marica.bg/plovdiv/krimi/mvr-plovdiv-s-parvi-podrobnosti-za-zaginaliq-legendaren-policay Marica.bg
  • Тони Михайлов
  • 1144 прегледа
  • 2 коментара
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Пловдивската полиция обяви подробности за трагичния инцидент вчера, при който загина заместник-началникът на Шесто районно в града под тепетата Пламен Петков.
 
Инцидентът е станал около 18.55 след табелата "край" на гр. Пловдив, в близост до пътен възел "Скобелева майка" и "Цариградско шосе ". 59-годишният Петков шофирал автомобила си "Фолксваген Пасат", когато при маневра десен завой губи контрол, отклонява се в ляво, блъска предпазната мантинела и се преобръща извън пътното платно.

Петков, който е починал на място, има 32-годишен стаж зад волана. Служители на сектор "Разследване престъпления по транспорта" на ОДМВР Пловдив ще изясняват причините за инцидента в хода на образуваното досъдебно производство.



Пламен Петков е заместник-началник на Шесто РУ. В районното работи от неговото създаване през 1996-a. Реализирал е множество спецакции срещу наркоразпространението, битовата престъпност и опазването на обществения и социален мир в квартал „ Столипиново“. 

Под негово ръководство са задържани и осъдени множество фигури от криминалния контингент.

Колегите му го познават като отличен професионалист, веселяк и широко скроен човек и допълват, че с внезапната му кончина приключва житейския път на една легенда.

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Тони Михайлов

Тони Михайлов

Репортер

Тони Михайлов е завършил магистратура „Журналистика, реклама, PR“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Бил е репортер и водещ на дневни блокове в Информационна агенция и радиоверига "Фокус".   Още

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Коментари (2)

ПРАВДОЛЮБ НОЖАРОВ

ПРАВДОЛЮБ НОЖАРОВ

01.10.2020 | 15:05

И ПОЛИЦАИТЕ СА СМЪРТНИ, НО ПОНЯКОГА В САМОЗАБРАВАТА СИ И ЗАСЛЕПЕНИ ОТ ЛИЦЕМЕРИЕ И МЕРКАНТИЛНИ ИНТЕРЕСИ ГО ЗАБРАВЯТ!!!!!!!! НО ОНЯ ГОРЕ ВИЖДА ВСИЧКО И НЕ ЗАБРАВЯ...!!!!!

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ИМА ГОСПОД

ИМА ГОСПОД

01.10.2020 | 14:12

ВСИЧКИ ЗНАЕМ ЧЕ ПОЛИЦИЯТА ЗАЩИТАВА И ИЗПЪЛНЯВА ЗАПОВЕДИТЕ НА ПОЛИТИЦИТЕ --КОИТО СА СИ И ЖИВИ ЕДРИ ПРЕСТЪПНИЦИ--ЗА ДА ИЗПЪЛНЯВАШ ЗАПОВЕДТА НА ПРЕСТЪПНИК--ТИ СИ СЪОЧАСТНИК В ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И АВТОМАТИЧНО И ТИ СТАВАШ ПРЕСТЪПНИК--ГОСПОД СИ ЗНАЕ ЗАТОВА РАБОТАТА КОЙ ДА ПРЕБИРА НАЙ-ДОБРЕ--НО ДА ЗАПОЧНЕ ИСТИНСКОТО НАРОДНО ВЕСЕЛИЕ--ТРЯБВА ДА СПОЛЕТИ ПОДОБНА СЪДБА И БОЙК

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