Пловдивската полиция обяви подробности за трагичния инцидент вчера, при който загина заместник-началникът на Шесто районно в града под тепетата Пламен Петков.



Инцидентът е станал около 18.55 след табелата "край" на гр. Пловдив, в близост до пътен възел "Скобелева майка" и "Цариградско шосе ". 59-годишният Петков шофирал автомобила си "Фолксваген Пасат", когато при маневра десен завой губи контрол, отклонява се в ляво, блъска предпазната мантинела и се преобръща извън пътното платно.

Петков, който е починал на място, има 32-годишен стаж зад волана. Служители на сектор "Разследване престъпления по транспорта" на ОДМВР Пловдив ще изясняват причините за инцидента в хода на образуваното досъдебно производство.





Пламен Петков е заместник-началник на Шесто РУ. В районното работи от неговото създаване през 1996-a. Реализирал е множество спецакции срещу наркоразпространението, битовата престъпност и опазването на обществения и социален мир в квартал „ Столипиново“.



Под негово ръководство са задържани и осъдени множество фигури от криминалния контингент.



Колегите му го познават като отличен професионалист, веселяк и широко скроен човек и допълват, че с внезапната му кончина приключва житейския път на една легенда.