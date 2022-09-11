Браво! Пловдивските огнеборци спасиха училище "Найден Геров"

Пловдивските огнеборци спасиха от пожар средно училище "Найден Геров" в Столипиново.



50 термопанела, строителни и облицовъчни материали са изгорели при пожара в СУ "Найден Геров", лумнал в двора на училището в днес следобед. Единствено изключително бързите и професионални действия на огнеборците са предотвратили разрастването на огъня и причиняването на по-сериозни магериални щети.







Сигнал за пожара е подаден малко след 14.20 часа от минувачи, които видели черни облаци дим да се извиват към небето. Незабавно към мястото са изпратени три пожарни автомобила. Причината за пламъците ще изясняват разследващи в хода на започнато досъдебно производство.



