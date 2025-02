Пловдив събира най-желаните световни банди през лятото

"Искам да съм пловдивчанин!" Така накратко изглежда ситуацията, когато меломаните от цялата страна прочетат музикалните новини за Пловдив и анонсите за великите имена, включили града под тепетата в мащабните си турнета.

Десетки са случаите през последните две години, при които меломани решават трайно да се заселят в Пловдив само заради многобройните събития тук. Решението за промяна не подлежи на дълго обмисляне, тъй като е водено от врящи музикални емоции. За това фестивално "преселение" намекна и кметът на Пловдив Костадин Димитров - "покрай Културния календар мнозина решават да търсят тук място за живеене и начин за изкарване на прехраната".

Откакто Пловдив стана Европейска столица на културата, определено музикалните сцени заживяха нов живот. Свежият полъх се усети още с първото издание на фестивала "Hills оf Rock". Афишът става все по-уникален, а публиката - все по-голяма. Предстоящото издание на мащабното събитие в края на юли също съдържа неизмеримо количество музикална магия, която със сигурност ще повлияе на още запалени по твърдия саунд да заживеят в града под тепетата.

Между 20 и 30 юли Пловдив ще се превърне в рок столицата на Балканите. Това стана ясно на пресконференция в Общината по повод Hills оf Rock 2025. Организаторите използваха повода да обявят последния хедлайнер - Machine Head, и да загатнат, че скоро ще анонсират и още две групи за Голямата сцена на фестивала.

С всяко ново име става все по-ясно - това лято Пловдив ще събере някои от най-желаните от българските фенове световни банди. Калифорнийската банда, предвождана от харизматичния Роб Флин, са хедлайнерите на 26 юли, втория фестивален ден. Machine Head, The Smashing Pumpkins, Skunk Anansie, Gojira, Sepultura, Extreme, Static-X, While She Sleeps, Landmvrks, Rise Of The Northstar, As Everything Unfolds, Wolfmother и Vukovi и още - от 25 до 27 юли сцената на Гребната база ще събере музикални величия, чието влияние се усеща в световната музикална история, но и съвременни лидери, които определят новия звук в тежката музика.

Безмилостни, иновативни и винаги готови да вдигнат летвата, Machine Head носят със себе си години на безкомпромисни рифове и неподправена енергия, която няма еквивалент. Те не следват правилата на метъла, а точно обратното - създават ги. Още с дебютния си албум Burn My Eyes (1994) бандата от Оукланд владее сцената, а песните им не са просто любими на феновете, те са от онези рок химни, които създават нови стандарти за жанра. В свят, където тенденциите се менят постоянно, а звукът се размива все повече, в свят, в който социалните мрежи имат силата да издигат и свалят звезди, Machine Head продължават да бъдат стабилна сила - сурови, безкомпромисни и верни на корените си.

Освен легендите на основната сцена, Hills оf Rock 2025 ще предложи и две допълнителни сцени - На Тъмно и Строежа. Те ще представят селекция от любими български артисти и впечатляващи международни изпълнители. На сцената на Строежа се завръщат любимците на тълпата - индъстриъл бандата от Ню Йорк "Dope". A сцената На Тъмно добавя цели дванадесет нови имена в програмата. Dub Pistols, ветеран на фестивалната сцена, с взривоопасна смесица от реге, брейкбийт и джънгъл, чиято шеметна история звучи като епичен рокендрол урок за всеки артист, Reaven - френската инди банда, чието име носи смесица от френската дума „rêve“ (мечта) и английската „heaven“, култовите за България Smallman, класиците "Уикеда", Frankie, мечтателната soft-rock дама Аrika Adams, Lost in Reverie oт Македония, блус, капка реге и откачени афробийтове на "Таралеща", варненски алтернативен рок с KSHMR, театрален фънк и любопитен сайкъделик с The Lefties, траш метъл от Axez и динамичното фънки трио GREESH.

Афишът дава грандиозна заявка за събитие на годината. Концертите и фестивалите в Пловдив обаче съвсем не се изчерпват до Hills оf Rock. Градът очаква гости от всички краища на страната и от всички съседни страни. Предстоят звездни срещи с виртуозни изпълнители и артисти като Дейвид Гарет, Матео Бочели, Умберто Тоци, австралийската психеделик рок група „King Gizzard & The Lizard Wizard“, която ще свири три дни на Античния, и още много други. Всичко това отговаря на въпроса "в какво се превръщат мечтите". В Пловдив - в реалност!

Заклети фенове избират билет пред хляба

"Давам по 5000 лв. за билети за концерти на година. Много пъти дори няма какво да ям, но кефът е неописуем, когато на сцената излезе любимата група." Това гласи отговорът на заклет меломан в социалните мрежи на въпрос "Колко отделяте от бюджета си за концерти?". Проста сметка показва, че средната цена на билетите за големи имена и групи в Пловдив е между 150 и 300 лв., което означава, че един истински фен, който посещава поне половината от концертите в града под тепетата, брои по 3000 лв., за да чуе на живо идолите си.

"Много пъти ми се налага да избирам кой концерт да посетя, въпреки че искам всичките. Преценям си бюджета. Дилемата е ужасна - особено ако става въпрос за две големи групи", коментира друг заклет меломан.

Някои споделят из социалните мрежи, че предпочитат да посетят два концерта, които са с по-евтини билети, вместо един с билет от 300 лв. например.

Основен проблем се оказа и съвпадението на дати на концерти или прекалено гъстото им наслагване в календара.

Guns N'Roses ще забият в София, докато Dream Theater свирят в Пловдив. Хубавото в случая е, че втората банда ще гостува два дни на Античния и който иска да хване и двете мащабни събития, ще го направи, ако има финансова възможност.

Юли и август са най-натоварените, що се касае до концерти. Това пък отваря и друга дилема за мнозина - море или фестивал?

Титани в музикалната митология гостуват по два дни

В Пловдив се превърна в традиция титани в музикалната митология да остават за два дни, за да изнесат два поредни концерта на Античния театър. Причините за тази приказка по ноти са основно две. По отношение на бандите и соловите изпълнители - няма как да успеят да се насладят изцяло на атмосферата на града само за два или три часа, през които са на сцената. Те искат да останат за по-дълго, да имат време за разходки и снимки за спомен, а и повече време с публиката, която в Пловдив е повече от специална. Вторият важен фактор - капацитетът на Античния не може да засити желанието на меломаните. Така билетите се изкупуват за броени минути.

Тази година двойна доза шоу от Античния театър ще поднесат една легендарна банда и един неподражаем и безумно талантлив артист - Dream Theater, на 20 и 21 юли, и Ник Кейв - на 19 и 20 август. Прогресив метъл титаните Dream Theater ще празнуват 40 години на сцена с историческо турне, от което Пловдив стана неизменна част. Групата ще бъде отново в легендарния си състав от Джон Петручи, Майк Портной, Джеймс Лабри, Джон Миунг и Джордан Рудес. Тя тръгва на турне заедно за първи път от 14 години насам и ще представи своята „Аn Evening with Dream Theater”. „Това турне ще бъде невероятно специално за всички нас! Очакваме с нетърпение и емоции всяко едно шоу. Нямаме търпение да се качим отново заедно на сцената и да започнем това историческо празненство за 40-годишнината с всички вас!“, споделят от бандата.

Dream Theater са създадени през 1985 г. под името Majesty от Майк Портной, Джон Петручи и Джон Миунг, тогава студенти в музикалния колеж Бъркли в Бостън. След 20 години в групата, в които допринася за издаването на 10 класически Dream Theater албума, Майк Портной я напуска през 2010 година. Сега, за радост на феновете, знаменитият барабанист е отново част от бандата.

Легендата Ник Кейв ще пристигне за първи път в България, и то точно в града под тепетата. Музикантът, артист, композитор, поет и писател от Австралия със сигурност ще изнесе един от онези концерти, които предлагат на публиката катарзисно изживяване. Билетите за първата дата на Античния свършиха точно за 20 минути. Сетлистът на турнето включва музика от богатия и вечен каталог на Кейв - от дискографията на Nick Cave&The Bad Seeds до неговите солови проекти. Компания на сцената му прави самият Колин Грийнууд, известен не само с бас линиите си в Radiohead - група, която е продала над 30 милиона албума и е вписана в Залата на славата на рокендрола, но и с творчеството си извън музиката. Той е и писател, и фотограф, а миналата година издаде и книгата How To Disappear - A Portrait of Radiohead, която предлага поглед зад кулисите на живота на една от най-влиятелните банди в света. Самият Кейв споделя: "Нямам търпение да представя това специално шоу, придружен от великия Колин Грийнууд. За мен е привилегия да споделя песните си по този начин - необработени и сурови, разкриващи тяхната същностна природа".