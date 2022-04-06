Замирисва на лято в Пловдив, вижте градусите
- 06:00, 06.04.2022
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Времето в сряда ще продължи да се затопля и в Пловдив очакваме максимални стойности от 20 градуса през деня. Сутринта ще остане по-хладно с температури от около 3-4 градуса.
Подобно време ни очаква в района на Пазарджик и Хасково.
Доста по-хладно - до 13 градуса пък ще стигат температурите в Смолян днес.
Иначе хубаво време ще радва цяла България, като малко по-студено ще бъде край морския бряг.
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