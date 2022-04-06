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Пловдив
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Замирисва на лято в Пловдив, вижте градусите

  • 06:00, 06.04.2022
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/zamirisva-na-lqto-v-plovdiv-vijte-gradusite Marica.bg
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   Снимка: Наташа Манева

Времето в сряда ще продължи да се затопля и в Пловдив очакваме максимални стойности от 20 градуса през деня. Сутринта ще остане по-хладно с температури от около 3-4 градуса.

Подобно време ни очаква в района на Пазарджик и Хасково.

Доста по-хладно - до 13 градуса пък ще стигат температурите в Смолян днес.

Иначе хубаво време ще радва цяла България, като малко по-студено ще бъде край морския бряг.

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