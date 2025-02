Ефектът "Hills Of Rock" се усеща в целия регион, не само в град Пловдив. Това каза на пресконференция заместник-кметът по култура в Общината Пламен Панов. Той посочи, че покрай фестивалът се отчита значително повишаване в броя на туристите, съответно и в броя на нощувките, реализирани в града и региона.



"Тази година смятаме да възложим специално социологическо проучване в рамките на фестивала, за да видим реалните икономически ефекти от събитието", каза Панов.



И даде пример с реализираните нощувки през миналата година, както и през 2023 г. когато не се проведе издание на рок фестивала. Цифрите са 73 850 релизирани нощувки срещу 36 250 за празната откъм фестивал година.



"Това показва, че има голям ефект. Това е за целия месец юли и не касае само Hills Of Rock, а цялата културна програма през месеца. Много ми се иска, специално за този дълъг уикенд покрай фестивала, да имаме ясни измерители и ясни резултати от ефекта върху туризма чрез провеждането на въпросното проучване по време на Hills Of Rock", добави Панов.