Само ден остава до най-чакания и най-мащабен рок фестивал в България - Hills of Rock 2022. Той ще се проведе на обичайното място - до Гребния канал в Пловдив, като в рамките на три дни ще разтърси целия град. Две години подред събитието бе отложено заради пандемията от коронавирус, но чакането определено си заслужава. Афишът е бомбастичен, с над 50 групи, и ще предложи на феновете всичко онова, което търсят, а именно метъл взрив и разтърсващи спомени за цял живот. Паметните дати са 21, 22 и 23 юли. Бандите ще се вихрят на три сцени - main stage, "На тъмно" и Music Jam.

През първия ден програмата на главната сцена започва в 17 часа. Откриват Vended, след тях меломаните ще посрещнат Klogr и Nervosa. В 19.30 ще забият Me and my man, а след тях - Hellaven Shall Burn. Гвоздеят на програмата са Slipknot в 22.30 часа. През втория ден програмата на основната сцена е с начален час 17.10 с Tenside, следвани от Nightland и Majestica. В 19.45 сцената ще превземат Bury Tomorrow, а в 21 - Behemoth. Хедлайнерите Mercyful Fate ще закрият втората мощна вечер. Третият последен фестивален ден също ще нагорещи до краен предел главната сцена. Откриват District 13, а след тях на сцената ще се качат Hangarvain. В 18.45 ще забият Mister Misery, а час по-късно - Dagoba. В 21 часа феновете ще куфеят с Testament, a емблемата на фестивалния ден Sabaton ще имат честта да закрият.

По традиция сцена "На тъмно" ще приюти куп родни банди. Сред тях са Керана и космонавтите, Ogi 23, Jin Monic, Homeovox, Милена, Силует, Северозападняците и много други. На сцена Music Jam пък посетителите ще видят 40 days later, This Burning Day, Deadscape, Конкурент, Blue Lemon, Dishonored, Hellion Stone, Maze Hunter, Ravenface и много други.

