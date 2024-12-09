За да няма потопени улици: Чистят шахтите за дъжд в Пловдив, не спирайте върху тях
- 18:00, 09.12.2024
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График за почистване на дъждоприемни шахти от 09 до 13 декември
Почистването на дъждоприемните шахти в Пловдив продължава по график и другата седмица. За счупени и липсващи капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да сигнализират на телефон 032/675 817.
Ето къде ще работят специализираните екипи:
На 09 Декември (понеделник):
бул. „Освобождение“ - от бул. „Найчо Цанов“ до бул. „Санкт Петербург“ и източно платно от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Цариградско шосе“, бул. „Найчо Цанов“; р-н Северен в пространството между бул. „Северен“, бул.
„Марица-север“, бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „Дунав“, ул. „Васил Левски“
На 10 Декември (вторник):
бул. "Васил Априлов" - от пл. "Гарата"; до бул. "Марица-
юг";, ул. "Любен Каравелов", бул. „Васил Априлов“ от моста на р. Марица до
Голямоконарско шосе, ул. „Васил Левски“
На 11 Декември (сряда):
бул. "Руски";, ул. "Иван Вазов";, бул. „Шести септември“ от
бул. „Цариградско шосе“ до кръстовище с бул. „Източен“, бул. „Източен“- източно платно, бул. „Княгиня Мария Луиза“ от бул. „Източен“ до бул. „Освобождение“, бул. „Цариградско шосе“ от бул. „Освобождение“ /северна страна/
На 12 Декември (четвъртък):
бул. "Шести септември" - от бул. "Източен" до кв. "Прослав";, бул. „Освобождение“ от бул. „Цариградско шосе“ до бул.“Санкт Петербург“
/западно платно/, бул. „Санкт Петербург“ / северно платно/, пътен възел Родопи
На 13 Декември (петък):
бул. "Шести септември" - от бул. "Източен" до кв. "Прослав",
бул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Ст.Стамболов"