График за почистване на дъждоприемни шахти от 09 до 13 декември

Почистването на дъждоприемните шахти в Пловдив продължава по график и другата седмица. За счупени и липсващи капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да сигнализират на телефон 032/675 817.

Ето къде ще работят специализираните екипи:

На 09 Декември (понеделник):

бул. „Освобождение“ - от бул. „Найчо Цанов“ до бул. „Санкт Петербург“ и източно платно от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Цариградско шосе“, бул. „Найчо Цанов“; р-н Северен в пространството между бул. „Северен“, бул.

„Марица-север“, бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „Дунав“, ул. „Васил Левски“

На 10 Декември (вторник):

бул. "Васил Априлов" - от пл. "Гарата"; до бул. "Марица-

юг";, ул. "Любен Каравелов", бул. „Васил Априлов“ от моста на р. Марица до

Голямоконарско шосе, ул. „Васил Левски“



На 11 Декември (сряда):

бул. "Руски";, ул. "Иван Вазов";, бул. „Шести септември“ от

бул. „Цариградско шосе“ до кръстовище с бул. „Източен“, бул. „Източен“- източно платно, бул. „Княгиня Мария Луиза“ от бул. „Източен“ до бул. „Освобождение“, бул. „Цариградско шосе“ от бул. „Освобождение“ /северна страна/



На 12 Декември (четвъртък):

бул. "Шести септември" - от бул. "Източен" до кв. "Прослав";, бул. „Освобождение“ от бул. „Цариградско шосе“ до бул.“Санкт Петербург“

/западно платно/, бул. „Санкт Петербург“ / северно платно/, пътен възел Родопи



На 13 Декември (петък):

бул. "Шести септември" - от бул. "Източен" до кв. "Прослав",

бул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Ст.Стамболов"