Времето в Пловдив остава все така горещо 09.09.2020 | 06:00 https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/vremeto-v-plovdiv-ostava-vse-taka-goreshto Marica.bg Marica.bg 267 прегледа 0 коментара Принтирай В Пловдив ще бъде слънчево, като температурите ще достигнат до 31 градуса, минималните - 18. В района на Пазарджик и Хасково времето ще е подобно, а градусите ще са между 16 и 32. В Смолян обаче живакът ще се качи едва до 24 градуса. времето прогноза пловдив градуси
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