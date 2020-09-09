Времето в Пловдив остава все така горещо

В Пловдив ще бъде слънчево, като температурите ще достигнат до 31 градуса, минималните - 18.

В района на Пазарджик и Хасково времето ще е подобно, а градусите ще са между 16 и 32.

В Смолян обаче живакът ще се качи едва до 24 градуса.