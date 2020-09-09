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Времето в Пловдив остава все така горещо

  • 09.09.2020 | 06:00
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/vremeto-v-plovdiv-ostava-vse-taka-goreshto Marica.bg
  • Marica.bg
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В Пловдив ще бъде слънчево, като температурите ще достигнат до 31 градуса, минималните - 18.

В района на Пазарджик и Хасково времето ще е подобно, а градусите ще са между 16 и 32.

В Смолян обаче живакът ще се качи едва до 24 градуса.

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