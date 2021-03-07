Следвайте ни
Пловдив
Подай сигнал Профил

Времето в неделя - облачно и дъждовно, вижте градусите

  • 07.03.2021 | 06:00
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/vremeto-v-nedelq-oblachno-i-dajdovno-vijte-gradusite Marica.bg
  • Marica.bg
  • 100 прегледа
  • 0 коментара
Принтирай
viber icon

Времето в Пловдив в неделя остава без съществена промяна, има голяма вероятност от валежи.

Минималните температури ще са около нулата, а максималните ще достигнат 9-10 градуса.  

времето пловдив валежи температури градуси прогноза
viber icon

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Последни новини

Виж всички

Препоръчани новини

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?

Резултати

Пловдив през годините

Виж всички
Виж всички