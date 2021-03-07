Времето в неделя - облачно и дъждовно, вижте градусите 07.03.2021 | 06:00 https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/vremeto-v-nedelq-oblachno-i-dajdovno-vijte-gradusite Marica.bg Marica.bg 100 прегледа 0 коментара Принтирай Времето в Пловдив в неделя остава без съществена промяна, има голяма вероятност от валежи. Минималните температури ще са около нулата, а максималните ще достигнат 9-10 градуса. времето пловдив валежи температури градуси прогноза
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