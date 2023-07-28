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Времето днес ще е ясно и слънчево, завръщат ли се жегите?

  • 06:00, 28.07.2023
  • 06:13, 28.07.2023
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/vremeto-dnes-shte-e-qsno-i-slanchevo-zavrashtat-li-se-jegite Marica.bg
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   Снимка: Наташа Манева

Ясно и слънчево време ни очаква днес, но температурите ще бъдат далеч от рекордите през седмицата.

Максимални градуси за Пловдив, Пазарджик и Хасково - около 31-32.

В Смолян ще е доста прохладно, около 24 градуса. По морето ще е идеално за плаж с температури до 25-26 градуса, но без облаче.

Валежи и опасни метеорологични явления не се очакват. 

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пловдив прогноза времето юли горещо
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