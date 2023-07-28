Времето днес ще е ясно и слънчево, завръщат ли се жегите?
- 06:00, 28.07.2023
- 06:13, 28.07.2023
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Ясно и слънчево време ни очаква днес, но температурите ще бъдат далеч от рекордите през седмицата.
Максимални градуси за Пловдив, Пазарджик и Хасково - около 31-32.
В Смолян ще е доста прохладно, около 24 градуса. По морето ще е идеално за плаж с температури до 25-26 градуса, но без облаче.
Валежи и опасни метеорологични явления не се очакват.
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