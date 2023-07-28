Времето днес ще е ясно и слънчево, завръщат ли се жегите?

Ясно и слънчево време ни очаква днес, но температурите ще бъдат далеч от рекордите през седмицата.

Максимални градуси за Пловдив, Пазарджик и Хасково - около 31-32.

В Смолян ще е доста прохладно, около 24 градуса. По морето ще е идеално за плаж с температури до 25-26 градуса, но без облаче.

Валежи и опасни метеорологични явления не се очакват.