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Ветровете спират, слънцето се връща в Пловдив

  • 29.01.2021 | 06:00
    • https://www.marica.bg/index.php/plovdiv/gradat/vetrovete-spirat-slanceto-se-vrashta-v-plovdiv Marica.bg
  • Marica.bg
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Очаква ни повече слънце и отслабване на ветровете днес. Градусите също ще се покачат, но едва доловимо.

В Пловдив сутринта ще остане студено - около минус 6 градуса, а през деня ни очакват максимални 4 до 5 градуса.

Подобно ще е времето в Пазарджик и Хасково. Само в Смолян утрото ще е по-мразовито, с минимални стойности от минус 11 градуса.

прогноза времето слънце пловдив
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