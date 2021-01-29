Ветровете спират, слънцето се връща в Пловдив

Очаква ни повече слънце и отслабване на ветровете днес. Градусите също ще се покачат, но едва доловимо.

В Пловдив сутринта ще остане студено - около минус 6 градуса, а през деня ни очакват максимални 4 до 5 градуса.

Подобно ще е времето в Пазарджик и Хасково. Само в Смолян утрото ще е по-мразовито, с минимални стойности от минус 11 градуса.