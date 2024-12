На 19 декември 2024 г. от 20:00ч. легендарният Васил Петров ще зарадва почитателите си с Коледен джаз концерт в Пловдив Ивент Център. Елегантно, с много топлина и пленителен суинг Васил Петров представя едни от най-красивите Коледни песни и авторски музика по текстове на Архимандрит Серафим в специалната му за Рождество Христово в изключителни джаз интерпретации и ще ни зареди с добро настроение в навечерието на най-светлите празници.

Джаз легендата ще бъде съпроводен от изключителни музиканти - Николай Костадинов (пиано), Даниеле Феббо (бас) и Христо Йоцов (барабани).

Програмата обещава да представи уникални джаз версии на класическите Коледни мелодии White Christmas, Let it snow, Jingle bells, Silent night, Ave Maria, Santa Clause is coming to town и любими песни от репертоара на Васил Петров.

Концертът е част от юбилейната година, в която изпълнителят отбелязва 30 години на сцена и тази вечер ще изпълни най-доброто от Коледните класики в негов стил.

Билети се продават в мрежата на Kupibileti.bg.

Начало: 19 декември 2024 г., 20:00 часа Място: Пловдив Ивент Център

Вратите отварят в 19:00ч.