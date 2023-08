Вълнуващ Майна Town Weekend на 5 локации очаква пловдивчани

В първия по рода си Майна Town Weekend, който ще се проведе от 15-ти до 17-ти септември, на пет локации в града пловдивчани и гости на града ще имат възможност да се забавляват в тематични спотове, които ще представят градските хора и култура

Майна Town Weekend е еволюция на всичко, което списанието показва на своите страници през последните две години и половина. Темите, авторите, гостите и събитията в града излизат от рубриките на списание Майна town и се пренасят на живо в града. Обединени в пет водещи теми, в рамките на три последователни дни ще се проведат редица събития, които ще срещнат градските хора с иноватори, спортисти, активисти за био и зелен свят, артисти, представители на ърбан и модернакултура, геймъри, музиканти и още, и още. Заедно ще направим нашият Майна Town Weekend.

Зелено, Майна локация: алея до Братската могила - кв. Смирненски

“BG Бъди Активен” и водещи екологични организации ще проведат уъркшопи и образователни инициативи по екология. Производствените предприятия от индустриалните зони ще представят своите интегрирани зелени политики, Zero E и зелени иновации. Посетителите на слот Зелена Майна ще имат възможност да посетят Базар Капана - пазара за биологични продукти от локални производители.

Ритъма на събитието и доброто Майна настроение ще се поддържа от DJ set “Нема DJ”. За любителите на качественото кино, то ще е Под звездите с безплатна прожекция на “Тичам към теб”.

Maina Vibes & Биротерапевтична, локация - Италианска улица -кв. Централен

Крафт бирите на Биротерапия Пловдив събират на една “маса” любителите на хубавата бира и музика. Майните и гости на града ще слушат на живо изпълненията на Little Big Band, Сърмата и Оркестър с Име, Акускустик и запомнящи Майна Vibes музикални селекции от различни DJ.

MainaTech & The Future of Work & Ailyak с The Recursive и Storytelling Studio, локация - Базиликата - кв. Централен

Древните улици на града срещат срещат новото днес - технологии, иновации, изкуствен интелект, образование и предприемачество. Събитие, което среща хора от университети, бизнес, младежки организации и айляци от близо и далеч, за да си говорят сред вековните мозайки и високотехнологични джаджи. Ще говорят успешни хора от локални, национални и световни компании, ще говорят хора с професии от миналото и такива на бъдещето.

Айляк зоната ще се допълни с интерактивна дискусия за Пътя на Героя, когато всеки ще участва и ще споделя своя път.

Спортна Майна, локация - Decathlon - кв. Тракия.

Decathlon кани всички спортни майни на терените си за да мерят сили в различни състезания и свободни игри. Спортни звезди и фенове на спорта, семейства, малки и по-големи деца заедно ще участват в ТриМайнатлон с награди. Вечерта е запазена за Кино под звездите и безплатни прожекции.

Майна Арт и Татуирани автомобили, локация - мостът над бул. Гладстон кв.Централен.

YouTube реалитито "Татуирани автомобили" показва най-щурите реализирани идеи, авторите им и среща комиксите от списанието с всички майни из града. Покана за танц правят Бар Пощата, които две от вечерите (петък и неделя) ще са сцена за танцьори на стиловете Break dance и Swing, в съботната вечер ще чуете на живо Виктор Стамболов и DJ Маш Митак.



Подробности за събитията и участниците в трите дни Майна Town Weekend ще намерите с програмата, на интернет страницата https://mainatown.bg/events/ и на страниците на списание Майна town, което ще намерите на любимите си градски места след 1 септември.



Майна Town Weekend се реализира с медийното партньорство на Viber, Под Тепето и Lost in Plovdiv. Събитието се организира в партньорство с Decathlon, Биротерапия, the Recursive & Storytelling Studio, Бар Пощата, Базар Капана, BG Бъди Активен и Кино под звездите, и любезната подкрепа на Епископска базилика на Филипопол и Cooolbox, които осигуряват интернет връзката на всички локации на събитието.

Проект на 5за4 ООД, част от Програма НАСЛЕДСТВО на Пловдив - Европейска столица на културата 2019

