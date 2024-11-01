Временна организация на движение се въвежда около стадион „Локомотив“ за времето от 11.30 ч. до 17:30 ч. на 2 ноември /събота/, информират от ОП „Организация и контрол на транспорта“. Причината е провеждането на футболна среща между отборите на ПФК „Локомотив” - Пловдив и ПФК „ЦСКА” - София.

В посочения часови диапазон, изцяло или поетапно, ще се спира движението на пътни превозни средства, включително и на автобусите от градския транспорт, по следните улици:

- ул. „Лев Толстой” - от кръстовището с бул. „Санкт Петербург” до кръстовището с ул. ”Проф. Цветан Лазаров”

- ул. „Проф. Цветан Лазаров” - от кръстовището с ул. „Лев Толстой” до кръстовището с ул. „Поручик Боян Ботев”

- ул. „Димитър Ризов” - от кръстовището с ул. „Поручик Боян Ботев” до кръстовището с бул. „Освобождение“.

Организацията и контролът на движението на пътните превозни средства, както и охраната на мероприятието, се осъществяват от Областна дирекция на МВР - Пловдив.

Маршрутът на автобусни линии №№ 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт се променя, както следва:

Линия № 9

Посока: Завод „Юрий Гагарин“- ЖК „Тракия“- А12

Ул.„Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”- спирка 404 - магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖК „Тракия“ –А12 – спирка № 1011.

В обратна посока: ЖК „Тракия“ – А12 – спирка № 1011 , десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев” – спирка №405 с/у магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“, спирка № 256, ляв завой по ул. „Димитър Ризов“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия № 10

Посока: Ул. „Юндола“ – ЖК „Тракия“- А12

Бул.„Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”- спирка 404 - магазин „Алфина“, обръщалото – ЖК „Тракия“ – А12 – спирка № 1011.

В обратна посока: ЖК „Тракия“ – А12 – спирка № 1011 , десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев” – спирка №405 - магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул.“Съединение“ спирка №108 - с/у „Детски свят“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия № 21

Посока: ТК „Марица“ – ЖК „Тракия“ - А12

Ул.„Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“- спирка № 351, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка 404 - магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖК „Тракия“ –А12 – спирка № 1011.

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 25

Посока: АПК „Тракия“ – ЖК „Тракия“- А12

Ул.„Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“- спирка № 351, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка 404 - магазин „Алфина“, ляв завой на обръщалото –ЖК „Тракия“ –А12 – спирка № 1011.

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 29

Посока: Ул. „Юндола“ – ЖК „Тракия“- А12

Ул.„Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка 404 - магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖК „Тракия“ –А12 – спирка № 1011.

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 66

Посока: Кв. „Прослав“ – ЖК „Тракия“- А12

Ул.„Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“- спирка №351, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка 404 - магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖК „Тракия“ – А12 – спирка № 1011.

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 99

Посока: ПУ „Паисий Хилендарски“ – ЖК „Тракия“- А12

Бул.„Освобождение“, ляв завой по ул.“Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев” обръщалото –ЖК „Тракия“ –А12 – спирка № 1011.

В обратна посока: ЖК „Тракия“ – А12 – спирка № 1011 , десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев” – спирка №405 с/у магазин „Алфина“, десен завой по ул.“Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“ - спирка №108 - с/у „Детски свят“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.