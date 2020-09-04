В Пловдив отново ще бъде много слънчево и горещо 04.09.2020 | 06:00 04.09.2020 | 06:48 https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/v-plovdiv-otnovo-shte-bade-mnogo-slanchevo-i-goreshto Marica.bg Marica.bg 544 прегледа 0 коментара Принтирай В Пловдив ще бъде слънчево, като температурите ще достигнат до 30 градуса. Минималните ще бъдат 20 градуса. В района на Пазарджик и Хасково времето ще е подобно, а градусите ще са между 18 и 33. В Смолян обаче живакът ще се качи едва до 23 градуса. пловдив валежи времето прогноза
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