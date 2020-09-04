В Пловдив отново ще бъде много слънчево и горещо

В Пловдив ще бъде слънчево, като температурите ще достигнат до 30 градуса. Минималните ще бъдат 20 градуса.

В района на Пазарджик и Хасково времето ще е подобно, а градусите ще са между 18 и 33.

В Смолян обаче живакът ще се качи едва до 23 градуса.