В Пловдив откриват първия клуб за деца със синдром на Даун

В Пловдив предстои откриването на първия по рода си клуб в България за деца със синдром на Даун. Той ще носи името "Всеки може" и в него те ще могат да се забавляват, обучават и творят заедно с други деца. В този център семействата ще могат да се срещат помежду си и да обменят опит и взаимопомощ, да се забавляват и творят с малчуганите си или пък без тях. Младите специалисти пък ще могат да получават специфични обучения и възможност за работа с децата и техните родители.



Официалното откриване на клуб „Всеки може“ на ул. "Димитър Талев" 2 А ще се състои точно на Световния ден на хората със синдрома на Даун - 21 март от 15 часа. То ще започне с тържествен водосвет, а след това от 17 часа събитието ще се отпразнува с тематично парти в пловдивски мол, където ще има танци, игри и голяма торта за всички гости.



Клубът е към Фондация "Up with Down"