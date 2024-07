Поне 50 000 души се очакват на Гребната база в Пловдив за най-мащабния рок фестивал на Балканите - Hills оf Rock. Събитието ще пренесе града под тепетата на музикална вълна в рамките на три дни - от 25 до 27 юли. Над 50 групи са част от афиша, който спокойно може да се впише в дефиницията "за всекиго по нещо".

Hills оf Rock е в челната тройка в културния календар на Пловдив и неведнъж е даван за пример като „магнит“ за туристи от целия свят. Любопитен факт е, че се наблюдава ежегодно нарастване на пристигащите туристи, които се вливат в събитието, като тази година се очаква броят им да достигне до 50% от присъстващите меломани.

Към този момент

вече е невъзможно да се наеме свободна стая в хотел

в града за конкретните три дати, а ако някой успее - то със сигурност ще се окаже истински късметлия. Фестивалът е посещаван от хора от почти всички градове в България, както и от редица съседни държави. Той е натрупал солидно реноме и впечатляваща визитна картичка, която подпомага за набъбване на интереса към него от страна на чужденците.



Афишът тази година е изпипан така, че обхваща едни от най-желаните групи, и то във всички възрастови категории. „Марица“ научи, че организаторите са положили свръхусилия, които ще осигурят незаменим комфорт на посетителите на фестивала и всички на терена на Гребната база ще се чувстват като истински метъл крале.



Първият метъл ден ще стартира с българската банда Me and My Devil в 17 часа. Втори на Главната сцена ще се вихрят Loathe, след тях ​- Skindred и Spiritbox. Черешката на тортата са Korn. Това ще е третото гостуване на легендарната алтернативна група у нас, след 2005 г. в София и 2012 г. в Бургас. Korn имат три десетилетия и 14 студийни албума зад гърба си. В Пловдив публиката ще има възможността да чуе от класики като A.D.I.D.A.S. и Did My Time до по-нови попадения като Start the Healing.

Вторият фестивален ден също предлага мощен музикален юмрук. Главната сцена в 17 часа ще открият Frail Body, а след тях ще свирят Ghostkid, Baroness и Imminence. Хедлайнерът на 26 юли са Bring Me the Horizon.

С номинация за Grammy и наскоро спечелена награда BRIT

за най-добро алтърнатив/рок изпълнение, с над 5 милиона продадени албума глобално, aрмия от фенове, разпродадени турнета в цял свят, музикантите идват в България, когато са на върха на славата. Започнали като непретенциозна deathcore група от Шефилд, те не просто достигат световен успех, а го правят със замах, като се превръщат в една от бандите с най-силно въздействие върху цяло поколение фенове и изпълнители в различни музикални жанрове и буквално пренаписват определението за това какво означава да бъдеш част от модерната метъл сцена.

Oli Sykes и компания не само излъчват необуздана енергия и предлагат зашеметяваща сценография, анимация и пиротехника на живо, а звукът и продукцията им преосмислят жанра. Като фенове на експериментите в музиката, бандата си колаборира предизвикателно с попзвезди като Ed Sheeran, с екстремни артисти като Dani Filth от Cradle of Filth, дори включват и български фолклорни мотиви от народната песен „Ерген Деда“ в един от най-успешните си сингли Parasite Eve, който се очаква присъстващите да чуят на живо.

Третият и последен ден на Hills оf Rock ще предостави

ефектен завършек на тридневната мечта на меломаните.

Музикалното пътешествие на 27 юли започва в 17 часа с Massive Wagons и Combichrist, след което на сцената ще се качат Pain и Suicidal Tendencies. Грандиозния финал ще поставят шведските супергерои - викингите от Amon Amarth. Основани в Швеция през 90-те, за три десетилетия те изковават изключителна дискография от гръмотевични метъл химни, богати на магически образи от историята, фолклора и културата на викингите. Групата е сред най-обичаните метъл изпълнители в цял свят, включително и от феновете у нас. Amon Amarth имат дванадесет албума и хиляди концерти зад гърба си, оглавявали са едни от най-мащабните музикални фестивали по света и имат огромен брой почитатели. След впечатляващия си концерт в София миналата година Amon Amarth се завръщат у нас като хедлайнери именно на Hills оf Rock 2024.



За сигурността на посетителите и на участниците в програмата са предприети драконовски мерки. Билетите за фестивала се харчат като топъл хляб, като е въпрос на часове да бъдат напълно изчерпани. Цената на тридневните билети в момента е 220 лева, като по-късно ще станат 240. Еднодневният пропуск струва 140 лева, като скоро ще скочи на 160 лева, обясниха организаторите.

Очакваме концерти на Muse и Måneskin в България

Организаторът на концерти на звезди като Ед Шийрън, Måneskin, Muse, Arctic Monkeys, Rammstein, The National, Green Day и Iron Maiden - Charmenko, става част от българския промоутър Fest Team, обявиха от компанията. Двете фирми са сключили предварителен договор, който включва и две дъщерни дружества на Charmenko - за организиране на събития на живо - Charm Music, и агенция за ангажиране на артисти за концерти и фестивали - Charmworks.

Очаква се окончателният договор да бъде финализиран по-късно това лято.

„За нас е привилегия да се обединим с популярна и уважавана компания в музикалната индустрия като тази. Вярвам, че като комбинираме експертизата и професионализма на екипа на Fest Team в организирането на големи музикални събития със силните контакти на Charmenko и техния повече от 30-годишен опит, ще успеем да създадем синергия, която ще предефинира музикалния пейзаж на Източна Европа“, сподели Стефан Еленков, главен изпълнителен директор на Fest Team.

Основателят и собственик на Charmenko - Ник Хобс, също заяви, че сега е моментът компанията му да се присъедини към по-голяма източноевропейска организация за промотиране, ангажиране на артисти и качествени услуги в забавния сектор за целия регион.

Силно БГ присъствие на сцените край канала

Български твърд саунд ще звучи и на трите сцени, които ще бъдат издигнати на Гребната база за фестивала Hills оf Rock. Самият факт е изключителен успех за родните артисти, които ще имат възможността да се развихрят пред голяма аудитория и веднага да станат част от списъка с любими артисти на меломаните.

Като огромен успех отчитаме факта, че на Главна сцена ще се изяви БГ бандата Me and My Devil. Момчетата впечатляват с психeделични и класически китарни рифове, които любовно срещат поп клавири и индъстриъл звук. Групата ще има честта да открие фестивала на 25 юли и да подгрее мощно за Korn.

Останалите две сцени буквално ще горят от БГ музика, защото там тя е водеща. Част от афиша на останалите две сцени - "На тъмно" и "Строежа", са Joker Out, Panican Whyasker, ЖЛЪЧ, "григовор и Гена", Babyface Clan, "Портокал", "Кокоша глава", ТДК, ALI, No More Many More, Amoral, O.H., NOCKTERN и Gigashadow. La Ganga Calé, N.O.H.A, SEVI, "Керана и Космонавтите", Fyeld, Coolden, "Спални Места", "Цар Плъх", Toy Letters и The Fourtones, "Контрол", Last Hope, Expectations, Woomb, Владо Михайлов & Rewind и Терпентина.

Силното родно присъствие със сигурност ще затрудни меломаните и ще им предложи дилемата пред коя точно сцена да застанат.