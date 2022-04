Благотворителен Великденски базар е ситуиран в двора на ДГ „Бреза“ в район „Северен“, организиран в помощ на децата със Синдром на Даун от Фондация "UP WITH DOWN".

Изработената украса е съвместна дейност на деца, родители и учители.

Базарът ще продължи до 18 април, като в специална кутия закупилите красивите Великденски изделия, могат да пуснат определена от самите тях сума.Събраните средства ще бъдат дарени по банковата сметка на фондацията за благородната кауза.

Присъстващите на откриването на събитието имаха възможността да се запознаят с дейността на фондацията и нейната създателка - Надежда Тодорова-човек с голямо сърце и душа на творец, отглеждаща с огромна обич своята Вяра –„слънчево дете“.

В двете сгради на детската градина бе проведен и Ден на отворените врати.За родителите на бъдещите възпитаници, които през септември 2022 г. ще прекрачат прага на ДГ „Бреза“, бе ползотворен ден да научат повече за дневния режим, да се запознаят с хората, на които поверяват своите чеда, да разгледат материалната база и да зададат въпросите, които ги вълнуват.