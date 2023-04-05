Утрото в Пловдив ще е зимно, денят - пролетен

Днес денят под тепетата ще е облачен. Температурите ще се понижат - от 4 градуса сутринта до най-много 11 по обяд.

В Пазарджик също ще е облачно и с температури от 1 до 10 градуса, в Хасково - от 4 до 9. В планините ще е облачно, термометърът ще показва между 1 и 10 градуса.

В четвъртък времето ще е слънчево, температурите в Пловдив ще варират от 1 до 14 градуса. В Смолян и Хасково се очакват облаци, а живакът на термометъра ще достигне до 14 градуса по обяд.