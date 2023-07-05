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Ударно търсят учители в Пловдив, ето свободните работни места

  • 15:53, 05.07.2023
  • 15:58, 05.07.2023
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/udarno-tarsqt-uchiteli-v-plovdiv-eto-svobodnite-rabotni-mesta Marica.bg
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   Снимка: GettyImages

Много свободни места за учители в Пловдив има през юли. Търсят се преподаватели по най-различни предмети, сред които математика, БЕЛ, биология и др. Сред професиите, които не изискват висше образование, най-голям глад има за продавачи, монтажници и специалисти по комуникациите, както и работници за консервиране на плодове и зеленчуци.

Ето пълния списък със свободните позиции в Пловдив:

 

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ

ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

 

Работни места за специалисти с висше образование

6    Агент, спорт

3    Възпитател

1    Изпълнител

1    Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост

1    Лекар, ендокринология и болести на обмяната

1    Лекар, нервни болести

1    Лекар, образна диагностика

1    Лекар, очни болести

5    Лекар, спешна медицина

1    Лекар, урология

1    Логопед

5    Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

1    Оператор, център за обаждания

1    Педагогически съветник

1    Психолог, училищен

2    Разработчик, софтуер

1    Ръководител, Математика и информатика

13  Учител,  Педагогика

1    Учител, (Матистър по информатика и информационни технологии)

1    Учител,  Икономика

1    Учител,  (Български и литература)

3    Учител, (МАТЕМАТИКА)

1    Учител, (ФИЗИКА)

1    Учител,  (Магистър - Математика)

1    Учител, (Матистър по информатика и информационни технологии)

1    Учител, (Учител по география и икономика)

1    Учител, (Учител по математика)

1    Учител, Биологически науки (биология)

1    Учител, Информатика и компютърни науки

1    Учител, Музикално и танцово изкуство (Учител по музика)

1    Учител, Филология (Български език и история)

1    Учител, Психология

1    Ценовик

 

Работни места за  средно професионално, средно общо

и основно  образование

1    Работник в стопанство, смесени култури

5    Служител, информация

11  Чистач/ Хигиенист

4    Общ работник

10  Продавач-консултант

2    Обслужващ работник, промишлено производство

5    Фелдшер

1    Помощник-възпитател

1    Технически секретар

1    Общ работник

10  Готвач, заведение за бързо хранене

2    Портиер

2    Работник в ресторант

8    Камериер/камериерка

1    Организатор дейности

3    Охранител

1    Машинист, многокофов багер

2    Работник, кухня

1    Стругар

1    Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

1    Технически секретар

1    Снабдител, доставчик

2    Мияч, съдове (ръчно)

4    Техник, телекомуникации

2    Пакетировач

10  Монтажник, изделия от метал

2    Механошлосер

3    Помощник-възпитател

3    Пазач, въоръжена охрана

10  Монтажник, изделия от пластмаса

15  Монтажник, електронни елементи

2    Работник, строителството

1    Окачествител, продукти (без храни и напитки)

1    Работник, спомагателни шивашки дейност

1    Гладач

10  Настройчик, металообр. машини с цифрово управление

1    Търговски представител

1    Обслужващ работник, промишлено производство

20  Специалист, комуникации

1    Отчетник, уреждане на застрахователни полици

1    Оператор, контактен център

5    Оператор, център за обаждания

5    Монтажник, медицинска електронна техника

10  Продавач-консултант

3    Чистач/ Хигиенист

10  Оператор, център за обаждания

1    Огняр

1    Чертожник, машини и инструменти

1    Механик, промишлено оборудване

2    Общ работник

4    Опаковач

1    Машинен оператор, производство на арматурно желязо

2    Машинист, локомотивен

1    Мениджър екип

2    Експерт, банка/финансова/платежна институция

2    Управител, финансово-кредитна и паричнообменна дейност

3    Лаборант

1    Електромеханик

5    Работник, спомагателни шивашки дейност

2    Технически изпълнител

6    Електротехник, промишлено предприятие

6    Техник, механик

5    Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)

10  Монтажник, велосипеди

2    Шивач

1    Крояч, текстил

6    Машинен оператор, шиене

1    Техник, водоснабдяване и канализация

10  Салонен управител

4    Готвач

5    Сервитьор

1    Оператор, оборудване за отлежаване пивоварство/спиртни напитки

2    Социален асистент

1    Носач-товарач, стоки

2    Машинист, еднокофов багер

4    Сезонен работник, земеделието

1    Търговски помощник

1    Работник, подови облицовки и настилки

 

 

 

 

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ

ул."Брезовска" №34

 

Работни места за специалисти с висше  образование:

1 техник-технолог, мляко и млечни изделия

1 начален учител

1 ръководител/мениджър качество

1 счетоводител

2 учител в ГЦОУД

1 учител по БЕЛ

1 учител биология, химия, човек и природа

 

Работни места за средно  и основно образованиe:

5 машинен оператор,производство на пластмасови изделия

15 продавач-консултант

1 склададжия

21 работник,консервиране на плодове и зеленчуци

1 управител,ресторант

4 машинен оператор, млечни продукти

2 специалист

6 чистач, хигиенист

11 опаковач

1 готвач

2 работник,поддръжка

2 сервитьори

1 печатар

3 охранител

1 работник,правене на колбаси

1 главен експерт

2 работник

2 работник,животновъд

2 окачествител,продукти

 

 

 

 

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ

бул. Руски №15

 

Работни места за специалисти с висше образование

1 Главен инженер /Авиационна техника/

1 Финансов контрольор

1 Координатор

10 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1 Учител, начален етап на основното образование I-IV клас

1 Заместник-директор, предприятие

 

Работни места за специалисти със средно образование

1 Шофьор, лекотоварен автомобил

1 Продавач-консултант

20 Заварчик

20 Монтажник,електрооборудване

20 Монтажник,механични машини

1 Машинен оператор

1 Водач, електрокар

1 Работник, химическо чистене /ръчно/

5 Машинен оператор, шиене на облекла

2 Работник, сглобяване на детайли

1 Монтажник, електрооборудване

3 Монтажник,електронни елементи

1 Готвач

1 Портиер

1 Шофьор,специален тежкотоварен автомобил

1 Полевъд

1 Работник,полевъден

1 Готвач

1 Охранител

 

Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование

1 Склададжия

1 Работник, консервна фабрика

1 Помощник сладкар

1 Склададжия

1 Общ работник

1 Зеленчукопроизводител

1 Общ работник,строителство на сгради

5 Арматурист

1 Пакетировач

1 Готвач

1 Чистач/Хигиенист

1 Детегледачка

1 Сметосъбирач

1 Шофьор, лекотоварен автомобил

 

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работни места работа бюро по труда заетост учители монтажници
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