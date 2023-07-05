Ударно търсят учители в Пловдив, ето свободните работни места
- 15:53, 05.07.2023
- 15:58, 05.07.2023
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Много свободни места за учители в Пловдив има през юли. Търсят се преподаватели по най-различни предмети, сред които математика, БЕЛ, биология и др. Сред професиите, които не изискват висше образование, най-голям глад има за продавачи, монтажници и специалисти по комуникациите, както и работници за консервиране на плодове и зеленчуци.
Ето пълния списък със свободните позиции в Пловдив:
БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ
ул. “Чернишевски” № 3 ет.1
Работни места за специалисти с висше образование
6 Агент, спорт
3 Възпитател
1 Изпълнител
1 Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост
1 Лекар, ендокринология и болести на обмяната
1 Лекар, нервни болести
1 Лекар, образна диагностика
1 Лекар, очни болести
5 Лекар, спешна медицина
1 Лекар, урология
1 Логопед
5 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
1 Оператор, център за обаждания
1 Педагогически съветник
1 Психолог, училищен
2 Разработчик, софтуер
1 Ръководител, Математика и информатика
13 Учител, Педагогика
1 Учител, (Матистър по информатика и информационни технологии)
1 Учител, Икономика
1 Учител, (Български и литература)
3 Учител, (МАТЕМАТИКА)
1 Учител, (ФИЗИКА)
1 Учител, (Магистър - Математика)
1 Учител, (Матистър по информатика и информационни технологии)
1 Учител, (Учител по география и икономика)
1 Учител, (Учител по математика)
1 Учител, Биологически науки (биология)
1 Учител, Информатика и компютърни науки
1 Учител, Музикално и танцово изкуство (Учител по музика)
1 Учител, Филология (Български език и история)
1 Учител, Психология
1 Ценовик
Работни места за средно професионално, средно общо
и основно образование
1 Работник в стопанство, смесени култури
5 Служител, информация
11 Чистач/ Хигиенист
4 Общ работник
10 Продавач-консултант
2 Обслужващ работник, промишлено производство
5 Фелдшер
1 Помощник-възпитател
1 Технически секретар
1 Общ работник
10 Готвач, заведение за бързо хранене
2 Портиер
2 Работник в ресторант
8 Камериер/камериерка
1 Организатор дейности
3 Охранител
1 Машинист, многокофов багер
2 Работник, кухня
1 Стругар
1 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона
1 Технически секретар
1 Снабдител, доставчик
2 Мияч, съдове (ръчно)
4 Техник, телекомуникации
2 Пакетировач
10 Монтажник, изделия от метал
2 Механошлосер
3 Помощник-възпитател
3 Пазач, въоръжена охрана
10 Монтажник, изделия от пластмаса
15 Монтажник, електронни елементи
2 Работник, строителството
1 Окачествител, продукти (без храни и напитки)
1 Работник, спомагателни шивашки дейност
1 Гладач
10 Настройчик, металообр. машини с цифрово управление
1 Търговски представител
1 Обслужващ работник, промишлено производство
20 Специалист, комуникации
1 Отчетник, уреждане на застрахователни полици
1 Оператор, контактен център
5 Оператор, център за обаждания
5 Монтажник, медицинска електронна техника
10 Продавач-консултант
3 Чистач/ Хигиенист
10 Оператор, център за обаждания
1 Огняр
1 Чертожник, машини и инструменти
1 Механик, промишлено оборудване
2 Общ работник
4 Опаковач
1 Машинен оператор, производство на арматурно желязо
2 Машинист, локомотивен
1 Мениджър екип
2 Експерт, банка/финансова/платежна институция
2 Управител, финансово-кредитна и паричнообменна дейност
3 Лаборант
1 Електромеханик
5 Работник, спомагателни шивашки дейност
2 Технически изпълнител
6 Електротехник, промишлено предприятие
6 Техник, механик
5 Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)
10 Монтажник, велосипеди
2 Шивач
1 Крояч, текстил
6 Машинен оператор, шиене
1 Техник, водоснабдяване и канализация
10 Салонен управител
4 Готвач
5 Сервитьор
1 Оператор, оборудване за отлежаване пивоварство/спиртни напитки
2 Социален асистент
1 Носач-товарач, стоки
2 Машинист, еднокофов багер
4 Сезонен работник, земеделието
1 Търговски помощник
1 Работник, подови облицовки и настилки
БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ
ул."Брезовска" №34
Работни места за специалисти с висше образование:
1 техник-технолог, мляко и млечни изделия
1 начален учител
1 ръководител/мениджър качество
1 счетоводител
2 учител в ГЦОУД
1 учител по БЕЛ
1 учител биология, химия, човек и природа
Работни места за средно и основно образованиe:
5 машинен оператор,производство на пластмасови изделия
15 продавач-консултант
1 склададжия
21 работник,консервиране на плодове и зеленчуци
1 управител,ресторант
4 машинен оператор, млечни продукти
2 специалист
6 чистач, хигиенист
11 опаковач
1 готвач
2 работник,поддръжка
2 сервитьори
1 печатар
3 охранител
1 работник,правене на колбаси
1 главен експерт
2 работник
2 работник,животновъд
2 окачествител,продукти
БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ
бул. Руски №15
Работни места за специалисти с висше образование
1 Главен инженер /Авиационна техника/
1 Финансов контрольор
1 Координатор
10 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
1 Учител, начален етап на основното образование I-IV клас
1 Заместник-директор, предприятие
Работни места за специалисти със средно образование
1 Шофьор, лекотоварен автомобил
1 Продавач-консултант
20 Заварчик
20 Монтажник,електрооборудване
20 Монтажник,механични машини
1 Машинен оператор
1 Водач, електрокар
1 Работник, химическо чистене /ръчно/
5 Машинен оператор, шиене на облекла
2 Работник, сглобяване на детайли
1 Монтажник, електрооборудване
3 Монтажник,електронни елементи
1 Готвач
1 Портиер
1 Шофьор,специален тежкотоварен автомобил
1 Полевъд
1 Работник,полевъден
1 Готвач
1 Охранител
Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование
1 Склададжия
1 Работник, консервна фабрика
1 Помощник сладкар
1 Склададжия
1 Общ работник
1 Зеленчукопроизводител
1 Общ работник,строителство на сгради
5 Арматурист
1 Пакетировач
1 Готвач
1 Чистач/Хигиенист
1 Детегледачка
1 Сметосъбирач
1 Шофьор, лекотоварен автомобил
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