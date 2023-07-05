Много свободни места за учители в Пловдив има през юли. Търсят се преподаватели по най-различни предмети, сред които математика, БЕЛ, биология и др. Сред професиите, които не изискват висше образование, най-голям глад има за продавачи, монтажници и специалисти по комуникациите, както и работници за консервиране на плодове и зеленчуци.

Ето пълния списък със свободните позиции в Пловдив:

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ

ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

6 Агент, спорт

3 Възпитател

1 Изпълнител

1 Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост

1 Лекар, ендокринология и болести на обмяната

1 Лекар, нервни болести

1 Лекар, образна диагностика

1 Лекар, очни болести

5 Лекар, спешна медицина

1 Лекар, урология

1 Логопед

5 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

1 Оператор, център за обаждания

1 Педагогически съветник

1 Психолог, училищен

2 Разработчик, софтуер

1 Ръководител, Математика и информатика

13 Учител, Педагогика

1 Учител, (Матистър по информатика и информационни технологии)

1 Учител, Икономика

1 Учител, (Български и литература)

3 Учител, (МАТЕМАТИКА)

1 Учител, (ФИЗИКА)

1 Учител, (Магистър - Математика)

1 Учител, (Матистър по информатика и информационни технологии)

1 Учител, (Учител по география и икономика)

1 Учител, (Учител по математика)

1 Учител, Биологически науки (биология)

1 Учител, Информатика и компютърни науки

1 Учител, Музикално и танцово изкуство (Учител по музика)

1 Учител, Филология (Български език и история)

1 Учител, Психология

1 Ценовик

Работни места за средно професионално, средно общо

и основно образование

1 Работник в стопанство, смесени култури

5 Служител, информация

11 Чистач/ Хигиенист

4 Общ работник

10 Продавач-консултант

2 Обслужващ работник, промишлено производство

5 Фелдшер

1 Помощник-възпитател

1 Технически секретар

1 Общ работник

10 Готвач, заведение за бързо хранене

2 Портиер

2 Работник в ресторант

8 Камериер/камериерка

1 Организатор дейности

3 Охранител

1 Машинист, многокофов багер

2 Работник, кухня

1 Стругар

1 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

1 Технически секретар

1 Снабдител, доставчик

2 Мияч, съдове (ръчно)

4 Техник, телекомуникации

2 Пакетировач

10 Монтажник, изделия от метал

2 Механошлосер

3 Помощник-възпитател

3 Пазач, въоръжена охрана

10 Монтажник, изделия от пластмаса

15 Монтажник, електронни елементи

2 Работник, строителството

1 Окачествител, продукти (без храни и напитки)

1 Работник, спомагателни шивашки дейност

1 Гладач

10 Настройчик, металообр. машини с цифрово управление

1 Търговски представител

1 Обслужващ работник, промишлено производство

20 Специалист, комуникации

1 Отчетник, уреждане на застрахователни полици

1 Оператор, контактен център

5 Оператор, център за обаждания

5 Монтажник, медицинска електронна техника

10 Продавач-консултант

3 Чистач/ Хигиенист

10 Оператор, център за обаждания

1 Огняр

1 Чертожник, машини и инструменти

1 Механик, промишлено оборудване

2 Общ работник

4 Опаковач

1 Машинен оператор, производство на арматурно желязо

2 Машинист, локомотивен

1 Мениджър екип

2 Експерт, банка/финансова/платежна институция

2 Управител, финансово-кредитна и паричнообменна дейност

3 Лаборант

1 Електромеханик

5 Работник, спомагателни шивашки дейност

2 Технически изпълнител

6 Електротехник, промишлено предприятие

6 Техник, механик

5 Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)

10 Монтажник, велосипеди

2 Шивач

1 Крояч, текстил

6 Машинен оператор, шиене

1 Техник, водоснабдяване и канализация

10 Салонен управител

4 Готвач

5 Сервитьор

1 Оператор, оборудване за отлежаване пивоварство/спиртни напитки

2 Социален асистент

1 Носач-товарач, стоки

2 Машинист, еднокофов багер

4 Сезонен работник, земеделието

1 Търговски помощник

1 Работник, подови облицовки и настилки

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ

ул."Брезовска" №34

Работни места за специалисти с висше образование:

1 техник-технолог, мляко и млечни изделия

1 начален учител

1 ръководител/мениджър качество

1 счетоводител

2 учител в ГЦОУД

1 учител по БЕЛ

1 учител биология, химия, човек и природа

Работни места за средно и основно образовани e :

5 машинен оператор,производство на пластмасови изделия

15 продавач-консултант

1 склададжия

21 работник,консервиране на плодове и зеленчуци

1 управител,ресторант

4 машинен оператор, млечни продукти

2 специалист

6 чистач, хигиенист

11 опаковач

1 готвач

2 работник,поддръжка

2 сервитьори

1 печатар

3 охранител

1 работник,правене на колбаси

1 главен експерт

2 работник

2 работник,животновъд

2 окачествител,продукти

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ " – ПЛОВДИВ

бул. Руски №15

Работни места за специалисти с висше образование

1 Главен инженер /Авиационна техника/

1 Финансов контрольор

1 Координатор

10 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1 Учител, начален етап на основното образование I-IV клас

1 Заместник-директор, предприятие

Работни места за специалисти със средно образование

1 Шофьор, лекотоварен автомобил

1 Продавач-консултант

20 Заварчик

20 Монтажник,електрооборудване

20 Монтажник,механични машини

1 Машинен оператор

1 Водач, електрокар

1 Работник, химическо чистене /ръчно/

5 Машинен оператор, шиене на облекла

2 Работник, сглобяване на детайли

1 Монтажник, електрооборудване

3 Монтажник,електронни елементи

1 Готвач

1 Портиер

1 Шофьор,специален тежкотоварен автомобил

1 Полевъд

1 Работник,полевъден

1 Готвач

1 Охранител

Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование

1 Склададжия

1 Работник, консервна фабрика

1 Помощник сладкар

1 Склададжия

1 Общ работник

1 Зеленчукопроизводител

1 Общ работник,строителство на сгради

5 Арматурист

1 Пакетировач

1 Готвач

1 Чистач/Хигиенист

1 Детегледачка

1 Сметосъбирач

1 Шофьор, лекотоварен автомобил