Три банди забиха рок парчета в парк „Рибница“ в „Северен“

Много рок изпълнения и прекрасно настроение у публиката остави двудневният фестивал „Лятна уикенд сцена за млади рок изпълнители“ в парк „Рибница“ в район „Северен“.

Три рок групи дадоха най-доброто от себе си и представиха разнообразна рок музика за радост на всички, посетили събитието.

В първата вечер на фестивала на сцената в парк „Рибница“ излязоха младежите от Congail и Pretty Bad, които изпълниха авторска музика.Във втората вечер „ветераните“ от Out of the Road заложиха на световни рок хитове.

„Приветствам всички рок групи, които се включват в този фестивал и се надявам, че с техния ентусиазъм, талант и вдъхновение ще зарадват млади и стари почитатели на рок музиката.Искам все повече изпълнители да покажат своите творчески умения пред публиката.Нека този фестивал бъде едновременно забавление за рок групите, но и трупане на опит и професионално представяне пред по-широка аудитория.Именно това ще допринесе за изграждане на по-голяма увереност и самочувствие на тези млади музиканти“, каза на старта на мероприятието кметът на район „Северен“ Стоян Алексиев.

„С организирането на този фестивал даваме шанс на млади банди да се изявят пред публика на професионална сцена.Под „млади“ групи имаме предвид не само възрастта на участниците, а това, че групите са новосформирани и досега не са имали възможността да покажат качествата си на голяма сцена“, заяви ивент мениджърът на рок феста Тони Арнаудов-Сатаната.

И двете рок вечери преминаха при голям интерес, а присъстващите се потопиха в многообразния свят на рока.