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Топло време в Пловдив, а дали ще вали?

  • 06.10.2021 | 06:00
  • 06.10.2021 | 06:16
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/toplo-vreme-v-plovdiv-a-dali-shte-vali Marica.bg
  • Marica.bg
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   Снимка: Наташа Манева

Днес температурите остават аналогични. В Пловдив те ще бъдат между 10 и 21 градуса.

В Пазарджик се очакват максимални 18 градуса, а в Хасково ще се радват на летните 21 градуса.

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