Топло време в Пловдив, а дали ще вали? 06.10.2021 | 06:00 06.10.2021 | 06:16 https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/toplo-vreme-v-plovdiv-a-dali-shte-vali Marica.bg Marica.bg 235 прегледа 0 коментара Принтирай Снимка: Наташа Манева Днес температурите остават аналогични. В Пловдив те ще бъдат между 10 и 21 градуса. В Пазарджик се очакват максимални 18 градуса, а в Хасково ще се радват на летните 21 градуса. времето прогноза пловдив градуси
Коментари (0)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни