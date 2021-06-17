Топло и слънчево в Пловдив, но носете и чадърите
- 17.06.2021 | 06:00
- 17.06.2021 | 06:08
- Marica.bg
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В четвъртък времето в Пловдив и Пазарджик ще се задържи слънчево, но в следобедните часове са възможни леки превалявания от дъжд. Температурите отново ще бъдат високи.
Сутринта термометрите ще показват около 15 градуса, а в следобедните часове ще стигнат до около 28. В Хасково също ще бъде слънчево, но без опасност от валежи. Температурите ще са между 16 и 26 градуса.
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