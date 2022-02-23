Температурите в Пловдив падат, вземете си чадър
- 23.02.2022 | 06:00
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И днес ще бъде облачно, с превалявания от дъжд.
Температурите ще паднат с още няколко градуса. Максималната ще стигне до 10, а минималната ще е 2 градуса. В Пазарджик и Хасково също ще е облачно и дъждовно.
Термометрите ще показват до 9 градуса.
В Смолян ще бъде сравнително студено, ще прехвърча сняг. Живакът ще се покачи до 6 градуса, минималната температура ще е минус 2.
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