2374
Следвайте ни
Подай сигнал Профил

Температурите в Пловдив падат, вземете си чадър

  • 23.02.2022 | 06:00
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/temperaturite-v-plovdiv-padat-vzemete-si-chadar Marica.bg
  • 289 прегледа
  • 0 коментара
Принтирай
viber icon
   Снимка: Наташа Манева

И днес ще бъде облачно, с превалявания от дъжд.  

Температурите ще паднат с още няколко градуса. Максималната ще стигне до 10, а минималната ще е 2 градуса. В Пазарджик и Хасково също ще е облачно и дъждовно.

Термометрите ще показват до 9 градуса.

В Смолян ще бъде сравнително студено, ще прехвърча сняг. Живакът ще се покачи до 6 градуса, минималната температура ще е минус 2.

времето прогноза пловдив зима
viber icon

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Последни новини

Виж всички

Препоръчани новини

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?

Резултати

Пловдив през годините

Виж всички
Виж всички