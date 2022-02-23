Температурите в Пловдив падат, вземете си чадър

И днес ще бъде облачно, с превалявания от дъжд.

Температурите ще паднат с още няколко градуса. Максималната ще стигне до 10, а минималната ще е 2 градуса. В Пазарджик и Хасково също ще е облачно и дъждовно.

Термометрите ще показват до 9 градуса.

В Смолян ще бъде сравнително студено, ще прехвърча сняг. Живакът ще се покачи до 6 градуса, минималната температура ще е минус 2.