Търсят на пожар продавачи, учители и машинисти в Пловдив

Бюрото по труда обяви свободните позиции към 18 юли в Пловдив. Сред тях има много учителски места, както и за продавач-консултанти. Търсят се и машинисти.

Вижте всички свободни места и къде най-лесно може да намерите работа в града:

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ

ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

6 Агент, спорт

1 Агроном

1 Изпълнител

2 Инженер, електроник

1 Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост

1 Лекар, ендокринология и болести на обмяната

1 Лекар, нервни болести

1 Лекар, образна диагностика

1 Лекар, очни болести

5 Лекар, спешна медицина

1 Лекар, урология

1 Логопед

5 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

1 Оператор, център за обаждания

1 Педагогически съветник

1 Помощник-директор, учебната дейност

1 Психолог, училищен

2 Разработчик, софтуер

1 Репортер, журналист във вестник/списание

1 Счетоводител

1 Учител в целодневна група I-IV клас(английски език)

2 Учител в целодневна група I-IV клас

2 Учител, начален (I-IV клас)

2 Учител, гимназиален ( математика)

1 Учител, гимназиален (география и икономика)

2 Учител, гимназиален (информатика и ИТ)

2 Учител, гимназиален (английски език)

1 Учител, прогимназиален (БЕЛ и руски език)

1 Учител, прогимназиален (география и икономика)

1 Учител, прогимназиален ( математика)

2 Учител, прогимназиален (музика)

1 Учител, прогимназиален (Български език и история)

1 Ценовик

Работни места за средно професионално, средно общо

и основно образование

1 Гладач

10 Готвач, заведение за бързо хранене

4 Детегледачка

2 Експерт, банка/финансова/платежна институция

1 Електромеханик

5 Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)

1 Камериер/камериерка

5 Контрольор, качество на продукти (без храни и напитки)

1 Крояч, текстил

3 Лаборант

6 Машинен оператор, шиене

2 Машинист, еднокофов багер

2 Машинист, локомотивен

1 Машинист, многокофов багер

1 Медицинска сестра за социални дейности

1 Мениджър екип

5 Механик, машинни инструменти

10 Монтажник, велосипеди

10 Монтажник, електронно оборудване

3 Монтажник, изделия от метал

5 Монтажник, медицинска електронна техника

3 Навивач, арматура (ръчно)

10 Настройчик, металообр. машини с цифрово управление

2 Носач-товарач, стоки

3 Обслужващ работник, промишлено производство

8 Общ работник

1 Огняр

1 Окачествител, продукти (без храни и напитки)

4 Опаковач

1 Оператор, оборудване за отлежаване пивоварство/спиртни напитки

1 Оператор, център за обаждания

1 Отчетник, уреждане на застрахователни полици

3 Охранител

3 Пазач, въоръжена охрана

2 Пакетировач

1 Помощник-възпитател

2 Портиер

15 Продавач-консултант

2 Работник в ресторант

1 Работник в стопанство, смесени култури

2 Работник, кухня

1 Работник, поддръжка на сгради

6 Работник, спомагателни шивашки дейност

2 Работник, строителството

10 Салонен управител

2 Санитар

6 Сезонен работник, земеделието

1 Склададжия

6 Склададжия

5 Служител, информация

1 Снабдител, доставчик

6 Социален асистент

1 Специалист, продажби

1 Стругар

1 Техник, водоснабдяване и канализация

12 Техник, механик

2 Технически изпълнител

2 Технически секретар

1 Трудотерапевт

1 Търговски представител

2 Управител, финансово-кредитна и паричнообменна дейност

5 Фелдшер

1 Фризьор

1 Чистач, производствени помещения

16 Чистач/ Хигиенист

2 Шивач

8 Шивач, мъжко/дамско облекло

1 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ

ул."Брезовска" №34

Работни места за специалисти с висше образование:

1 счетоводител

1 служител, рекламна агенция

2 учител по БЕЛ

1 учител в ГЦОУД

1 техник, строителство и архитектура

1 учител химия и биология

1 техник, механик

1 зооинженер/зоотехник/

Работни места за средно и основно образовани e :

1 машинен оператор,производство на пластмасови изделия

15 продавач-консултант

1 машинен оператор,месни продукти

4 монтажник,изделия от метал

21 работник,консервиране на плодове и зеленчуци

4 машинен оператор, млечни продукти

1 технически ръководител,строителство

7 опаковач

3 общ работник

2 сервитьори

1 печатар

2 охранител

2 работник,правене на колбаси

1 главен специалист

2 работник,животновъд

1 домакин, склад

1 готвач

1 сметосъбирач

1 отчетник

1 работник,поддръжка

2 монтажник, електронни елементи

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ " – ПЛОВДИВ

бул. Руски №15

Работни места за специалисти с висше образование

25 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1 Учител детска градина

1 Заместник-директор

1 Образователен медиатор

Работни места за специалисти със средно образование

2 Шофьор, лекотоварен автомобил

3 Продавач-консултант

20 Заварчик

20 Монтажник,електрооборудване

20 Монтажник,механични машини

2 Машинен оператор

1 Водач, електрокар

1 Работник, химическо чистене /ръчно/

5 Машинен оператор, шиене на облекла

2 Работник, сглобяване на детайли

3 Монтажник,електронни елементи

4 Готвач

1 Шофьор,специален тежкотоварен автомобил

1 Полевъд

1 Работник, полевъден

1 Охранител

2 Шлайфист

1 Техник,асансьорна техника

1 Завеждащ административна служба

1 Главен специалист

1 Работник озеленяване

2 Електромонтьор

2 Чистач,производствени помещения

Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование

1 Склададжия

1 Работник, консервна фабрика

2 Общ работник

1 Зеленчукопроизводител

1 Общ работник,строителство на сгради

5 Арматурист

2 Чистач/Хигиенист

1 Сметосъбирач

1 Сервитьор

1 Камериер/камериерка