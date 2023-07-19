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Търсят на пожар продавачи, учители и машинисти в Пловдив

  • 12:45, 19.07.2023
  • 12:50, 19.07.2023
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/tarsqt-na-pojar-prodavachi-uchiteli-i-mashinisti-v-plovdiv Marica.bg
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Снимки от Getty images   

Бюрото по труда обяви свободните позиции към 18 юли в Пловдив. Сред тях има много учителски места, както и за продавач-консултанти. Търсят се и машинисти.

Вижте всички свободни места и къде най-лесно може да намерите работа в града:

 

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ

ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

 

Работни места за специалисти с висше образование

6    Агент, спорт

1    Агроном

1    Изпълнител

2    Инженер, електроник

1    Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост

1    Лекар, ендокринология и болести на обмяната

1    Лекар, нервни болести

1    Лекар, образна диагностика

1    Лекар, очни болести

5    Лекар, спешна медицина

1    Лекар, урология

1    Логопед

5    Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

1    Оператор, център за обаждания

1    Педагогически съветник

1    Помощник-директор, учебната дейност

1    Психолог, училищен

2    Разработчик, софтуер

1    Репортер, журналист във вестник/списание

1    Счетоводител

1    Учител в целодневна група  I-IV клас(английски език)

2    Учител в целодневна група  I-IV клас

2    Учител, начален  (I-IV клас)

2    Учител, гимназиален ( математика)

1    Учител, гимназиален (география и икономика)

2    Учител, гимназиален (информатика и ИТ)

2    Учител, гимназиален (английски език)

1    Учител, прогимназиален (БЕЛ и руски език)

1    Учител, прогимназиален (география и икономика)

1    Учител, прогимназиален ( математика)

2    Учител, прогимназиален  (музика)

1    Учител, прогимназиален (Български език и история)

1    Ценовик

 

Работни места за  средно професионално, средно общо

и основно  образование

1    Гладач

10  Готвач, заведение за бързо хранене

4    Детегледачка

2    Експерт, банка/финансова/платежна институция

1    Електромеханик

5    Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)

1    Камериер/камериерка

5    Контрольор, качество на продукти (без храни и напитки)

1    Крояч, текстил

3    Лаборант

6    Машинен оператор, шиене

2    Машинист, еднокофов багер

2    Машинист, локомотивен

1    Машинист, многокофов багер

1    Медицинска сестра за социални дейности

1    Мениджър екип

5    Механик, машинни инструменти

10  Монтажник, велосипеди

10  Монтажник, електронно оборудване

3    Монтажник, изделия от метал

5    Монтажник, медицинска електронна техника

3    Навивач, арматура (ръчно)

10  Настройчик, металообр. машини с цифрово управление

2    Носач-товарач, стоки

3    Обслужващ работник, промишлено производство

8    Общ работник

1    Огняр

1    Окачествител, продукти (без храни и напитки)

4    Опаковач

1    Оператор, оборудване за отлежаване пивоварство/спиртни напитки

1    Оператор, център за обаждания

1    Отчетник, уреждане на застрахователни полици

3    Охранител

3    Пазач, въоръжена охрана

2    Пакетировач

1    Помощник-възпитател

2    Портиер

15  Продавач-консултант

2    Работник в ресторант

1    Работник в стопанство, смесени култури

2    Работник, кухня

1    Работник, поддръжка на сгради

6    Работник, спомагателни шивашки дейност

2    Работник, строителството

10  Салонен управител

2    Санитар

6    Сезонен работник, земеделието

1    Склададжия

6    Склададжия

5    Служител, информация

1    Снабдител, доставчик

6    Социален асистент

1    Специалист, продажби

1    Стругар

1    Техник, водоснабдяване и канализация

12  Техник, механик

2    Технически изпълнител

2    Технически секретар

1    Трудотерапевт

1    Търговски представител

2    Управител, финансово-кредитна и паричнообменна дейност

5    Фелдшер

1    Фризьор

1    Чистач, производствени помещения

16  Чистач/ Хигиенист

2    Шивач

8    Шивач, мъжко/дамско облекло

1    Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

 

 

 

 

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ

ул."Брезовска" №34

 

Работни места за специалисти с висше  образование:

1 счетоводител

1 служител, рекламна агенция

2 учител по БЕЛ

1 учител в ГЦОУД

1 техник, строителство и архитектура

1 учител химия и биология

1 техник, механик

1 зооинженер/зоотехник/

 

Работни места за средно  и основно образованиe:

1 машинен оператор,производство на пластмасови изделия

15 продавач-консултант

1 машинен оператор,месни продукти

4 монтажник,изделия от метал

21 работник,консервиране на плодове и зеленчуци

4 машинен оператор, млечни продукти

1 технически ръководител,строителство

7 опаковач

3 общ работник

2 сервитьори

1 печатар

2 охранител

2 работник,правене на колбаси

1 главен специалист

2 работник,животновъд

1 домакин, склад

1 готвач

1 сметосъбирач

1 отчетник

1 работник,поддръжка

2 монтажник, електронни елементи

 

 

 

 

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ

бул. Руски №15

 

Работни места за специалисти с висше образование

25 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1 Учител детска градина

1 Заместник-директор

1 Образователен медиатор

 

Работни места за специалисти със средно образование

2 Шофьор, лекотоварен автомобил

3 Продавач-консултант

20 Заварчик

20 Монтажник,електрооборудване

20 Монтажник,механични машини

2 Машинен оператор

1 Водач, електрокар

1 Работник, химическо чистене /ръчно/

5 Машинен оператор, шиене на облекла

2 Работник, сглобяване на детайли

3 Монтажник,електронни елементи

4 Готвач

1 Шофьор,специален тежкотоварен автомобил

1 Полевъд

1 Работник, полевъден

1 Охранител

2 Шлайфист

1 Техник,асансьорна техника

1 Завеждащ административна служба

1 Главен специалист

1 Работник озеленяване

2 Електромонтьор

2 Чистач,производствени помещения

 

Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование

1 Склададжия

1 Работник, консервна фабрика

2 Общ работник

1 Зеленчукопроизводител

1 Общ работник,строителство на сгради

5 Арматурист

2 Чистач/Хигиенист

1 Сметосъбирач

1 Сервитьор

1 Камериер/камериерка

 

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бюро по труда рсз работа труд професия работни места
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