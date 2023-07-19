Търсят на пожар продавачи, учители и машинисти в Пловдив
- 12:45, 19.07.2023
- 12:50, 19.07.2023
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Бюрото по труда обяви свободните позиции към 18 юли в Пловдив. Сред тях има много учителски места, както и за продавач-консултанти. Търсят се и машинисти.
Вижте всички свободни места и къде най-лесно може да намерите работа в града:
БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ
ул. “Чернишевски” № 3 ет.1
Работни места за специалисти с висше образование
6 Агент, спорт
1 Агроном
1 Изпълнител
2 Инженер, електроник
1 Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост
1 Лекар, ендокринология и болести на обмяната
1 Лекар, нервни болести
1 Лекар, образна диагностика
1 Лекар, очни болести
5 Лекар, спешна медицина
1 Лекар, урология
1 Логопед
5 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
1 Оператор, център за обаждания
1 Педагогически съветник
1 Помощник-директор, учебната дейност
1 Психолог, училищен
2 Разработчик, софтуер
1 Репортер, журналист във вестник/списание
1 Счетоводител
1 Учител в целодневна група I-IV клас(английски език)
2 Учител в целодневна група I-IV клас
2 Учител, начален (I-IV клас)
2 Учител, гимназиален ( математика)
1 Учител, гимназиален (география и икономика)
2 Учител, гимназиален (информатика и ИТ)
2 Учител, гимназиален (английски език)
1 Учител, прогимназиален (БЕЛ и руски език)
1 Учител, прогимназиален (география и икономика)
1 Учител, прогимназиален ( математика)
2 Учител, прогимназиален (музика)
1 Учител, прогимназиален (Български език и история)
1 Ценовик
Работни места за средно професионално, средно общо
и основно образование
1 Гладач
10 Готвач, заведение за бързо хранене
4 Детегледачка
2 Експерт, банка/финансова/платежна институция
1 Електромеханик
5 Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)
1 Камериер/камериерка
5 Контрольор, качество на продукти (без храни и напитки)
1 Крояч, текстил
3 Лаборант
6 Машинен оператор, шиене
2 Машинист, еднокофов багер
2 Машинист, локомотивен
1 Машинист, многокофов багер
1 Медицинска сестра за социални дейности
1 Мениджър екип
5 Механик, машинни инструменти
10 Монтажник, велосипеди
10 Монтажник, електронно оборудване
3 Монтажник, изделия от метал
5 Монтажник, медицинска електронна техника
3 Навивач, арматура (ръчно)
10 Настройчик, металообр. машини с цифрово управление
2 Носач-товарач, стоки
3 Обслужващ работник, промишлено производство
8 Общ работник
1 Огняр
1 Окачествител, продукти (без храни и напитки)
4 Опаковач
1 Оператор, оборудване за отлежаване пивоварство/спиртни напитки
1 Оператор, център за обаждания
1 Отчетник, уреждане на застрахователни полици
3 Охранител
3 Пазач, въоръжена охрана
2 Пакетировач
1 Помощник-възпитател
2 Портиер
15 Продавач-консултант
2 Работник в ресторант
1 Работник в стопанство, смесени култури
2 Работник, кухня
1 Работник, поддръжка на сгради
6 Работник, спомагателни шивашки дейност
2 Работник, строителството
10 Салонен управител
2 Санитар
6 Сезонен работник, земеделието
1 Склададжия
6 Склададжия
5 Служител, информация
1 Снабдител, доставчик
6 Социален асистент
1 Специалист, продажби
1 Стругар
1 Техник, водоснабдяване и канализация
12 Техник, механик
2 Технически изпълнител
2 Технически секретар
1 Трудотерапевт
1 Търговски представител
2 Управител, финансово-кредитна и паричнообменна дейност
5 Фелдшер
1 Фризьор
1 Чистач, производствени помещения
16 Чистач/ Хигиенист
2 Шивач
8 Шивач, мъжко/дамско облекло
1 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона
БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ
ул."Брезовска" №34
Работни места за специалисти с висше образование:
1 счетоводител
1 служител, рекламна агенция
2 учител по БЕЛ
1 учител в ГЦОУД
1 техник, строителство и архитектура
1 учител химия и биология
1 техник, механик
1 зооинженер/зоотехник/
Работни места за средно и основно образованиe:
1 машинен оператор,производство на пластмасови изделия
15 продавач-консултант
1 машинен оператор,месни продукти
4 монтажник,изделия от метал
21 работник,консервиране на плодове и зеленчуци
4 машинен оператор, млечни продукти
1 технически ръководител,строителство
7 опаковач
3 общ работник
2 сервитьори
1 печатар
2 охранител
2 работник,правене на колбаси
1 главен специалист
2 работник,животновъд
1 домакин, склад
1 готвач
1 сметосъбирач
1 отчетник
1 работник,поддръжка
2 монтажник, електронни елементи
БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ
бул. Руски №15
Работни места за специалисти с висше образование
25 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
1 Учител детска градина
1 Заместник-директор
1 Образователен медиатор
Работни места за специалисти със средно образование
2 Шофьор, лекотоварен автомобил
3 Продавач-консултант
20 Заварчик
20 Монтажник,електрооборудване
20 Монтажник,механични машини
2 Машинен оператор
1 Водач, електрокар
1 Работник, химическо чистене /ръчно/
5 Машинен оператор, шиене на облекла
2 Работник, сглобяване на детайли
3 Монтажник,електронни елементи
4 Готвач
1 Шофьор,специален тежкотоварен автомобил
1 Полевъд
1 Работник, полевъден
1 Охранител
2 Шлайфист
1 Техник,асансьорна техника
1 Завеждащ административна служба
1 Главен специалист
1 Работник озеленяване
2 Електромонтьор
2 Чистач,производствени помещения
Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование
1 Склададжия
1 Работник, консервна фабрика
2 Общ работник
1 Зеленчукопроизводител
1 Общ работник,строителство на сгради
5 Арматурист
2 Чистач/Хигиенист
1 Сметосъбирач
1 Сервитьор
1 Камериер/камериерка
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