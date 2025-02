Предстои най-силното и най-балансирано издание на фестивала Hills Of Rock в Пловдив. Това каза на специална пресконференция Стефан Еленков, който ръководи "Фести Тийм" - фирмата-организатор на най-мащабното рок събитие на Балканите, предаде репортер на "Марица". Той обяви последният хедлайнер от програмата - Machine Head, които ще свирят на 26 юли, събота.



"Заедно с Gojira и The Smashing Pumpkins ще направят най-добрия Line-up, който досега сме имали на фестивала, Това е едно от най-добре балансираните издания, което ще привлече достатъчно голям брой посетители. Те ще бъдат разпределени равномерно в трите дни на фестивала - нещо, което за предишите години не ни се е случвало толкова успешно. Тук искам да благодаря на целия букинг тийм, начело с Краси Москов, благодание на който се получи тази програма. Оттук насетне пътят за този фествал е само напред и нагоре. Вече сме в преговори за хедлайнерите за 2026 г.", посочи Еленков.



По думите му, остават още две големи групи за главната сцена на фестивала тази година, които скоро ще бъдат обявени. "Те също ще бъдат на доста високо ниво, повече от очакното дори. С това ще направим най- силното издание на фестивала - нещо, в което лично аз не вярвах, че ще успеем да се справим след миналогодишното издание с Korn и Bring me the Horizon. Но ето, че това се случи", коментира той.



Еленков каза още, че много от големите групи във фестивалната програма идват за първи път в България. "Смятам, че наистина нещата ще бъдат успешни. И това нямаше да се случи, ако не работехме толкова добре с Община Пловдив, с личната подкрепа на кмета Костадин Димитров и на Пламен Панов, съшо Фондация "Пловдив 2019". Това нистина е правилната посока и правилният начин на работа", подчерта организаторът.



По думите на Еленков, със сигурност това издание на фестивала ще привлече още повече посетители. "След подобренията от миналата година, в това число покритието на терена, и обратната връзка от феновете, нямам съмнение, че предстои най-успешното издание до момента на Hills Of Rock", коментира още Еленков и добави, че няма да има разочаровани.



Той изказа и благодарността си подобрението в работата, касаеща участия на международни групи на Античния театър.



"Това се случва след адекватна намеса да не се позволява да се блокират излишно дари, а да даваме възможност на всички промоутъри в България да заявяват желанието си да работят на Античния театър. Нещо, което доскоро липсваше. Може би и кметът г-н Димитров се е намесил, но тази година работата на Античния театър е на много по-адекватно и нормално ниво за международни групи. Когато говорим за български продукти, нещата стоят по един начин. Но когато става въпрос за международни изпълнители, нещата са съвсем различни", посочи Еленков.



Очаквайте подробности!