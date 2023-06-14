Слънчево утро в Пловдив, следобед вали и гърми

Добро утро с прогнозата!

Нестабилното време ще продължи и днес в Пловдив. След​обед на места се очакват гръмотевични

бури и дъжд.

В Пловдив максималните температури ще достигнат 26 градуса, в Пазарджик ​- 25, а в Смолян - едва 18 градуса.