Слънчево утро в Пловдив, следобед вали и гърми 06:00, 14.06.2023 https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/slanchevo-utro-v-plovdiv-sledobed-vali-i-garmi Marica.bg Marica.bg 100 0 Принтирай Снимка: Наташа Манева Добро утро с прогнозата! Нестабилното време ще продължи и днес в Пловдив. Следобед на места се очакват гръмотевичнибури и дъжд. В Пловдив максималните температури ще достигнат 26 градуса, в Пазарджик - 25, а в Смолян - едва 18 градуса. СВЪРЗАНИ НОВИНИ Проф. Рачев разкри ще се оправи ли времето и се закачи с девойките по морето 09:3010.06.2023