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Слънчево утро в Пловдив, следобед вали и гърми

  • 06:00, 14.06.2023
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/slanchevo-utro-v-plovdiv-sledobed-vali-i-garmi Marica.bg
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   Снимка: Наташа Манева

Добро утро с прогнозата!

Нестабилното време ще продължи и днес в Пловдив. След​обед на места се очакват гръмотевични
бури и дъжд.

В Пловдив максималните температури ще достигнат 26 градуса, в Пазарджик ​- 25, а в Смолян - едва 18 градуса.

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времето прогноза пловдив температури юни слънце градуси дъжд
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