Слънчево и малко по-топло време днес, ето градусите 15.10.2020 | 06:00 https://www.marica.bg/index.php/plovdiv/gradat/slanchevo-i-malko-po-toplo-vreme-dnes-eto-gradusite Marica.bg Екип Марица 171 прегледа 0 коментара Принтирай Днес ще е ясно, слънчево и малко по-топло от вчера. Максималните температури за Пловдив и Пазарджик ще достигнат 22 градуса. В Смолян ще е чувствително по-хладно - около 16 градуса. Валежи не се очакват никъде в страната. времето прогноза българия пловдив
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