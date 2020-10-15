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Слънчево и малко по-топло време днес, ето градусите

  • 15.10.2020 | 06:00
    • https://www.marica.bg/index.php/plovdiv/gradat/slanchevo-i-malko-po-toplo-vreme-dnes-eto-gradusite Marica.bg
  • Екип Марица
  • 171 прегледа
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Днес ще е ясно, слънчево и малко по-топло от вчера.

Максималните температури за Пловдив и Пазарджик ще достигнат 22 градуса.

В Смолян ще е чувствително по-хладно - около 16 градуса.

Валежи не се очакват никъде в страната.

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