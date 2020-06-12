Слънцето най-накрая пробива облаците, а дали ще вали? 12.06.2020 | 06:00 https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/slanceto-nay-nakraq-probiva-oblacite-a-dali-shte-vali Marica.bg Marica.bg 388 прегледа 0 коментара Принтирай Слънцето най-накрая ще пробие за по-дълго днес. Максималните очаквани температури за Пловдив и Пазарджик са около 24-25 градуса. Валежи не са изключени, но ще бъдат краткотрайни и без опасност от гръмотевични бури. времето прогноза пловдив облаците
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