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Слънцето най-накрая пробива облаците, а дали ще вали?

  • 12.06.2020 | 06:00
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/slanceto-nay-nakraq-probiva-oblacite-a-dali-shte-vali Marica.bg
  • Marica.bg
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Слънцето най-накрая ще пробие за по-дълго днес. Максималните очаквани температури за Пловдив и Пазарджик са около 24-25 градуса.

Валежи не са изключени, но ще бъдат краткотрайни и без опасност от гръмотевични бури.

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