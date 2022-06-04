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Слънце, лято и високи градуси в съботния ден в Пловдив

  • 06:00, 04.06.2022
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/slance-lqto-i-visoki-gradusi-v-sabotniq-den-v-plovdiv Marica.bg
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   Снимка: Наташа Манева

Днешният ден ще донесе много слънце и високи градуси в Пловдив. Утрото също ще бъде топло, като градусите ще се качват и бързо ще стигнат максималните 31 още по обяд.

В късния следобед е възможно заоблачаване, но без валежи. Подобно ще бъде времето и за районите на Пазарджик и Хасково. В Смолян максималните градуси ще стигнат до 24, като са възможни краткотрайни превалявания през деня.

времето прогноза пловдив слънце
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