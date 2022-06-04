Слънце, лято и високи градуси в съботния ден в Пловдив
- 06:00, 04.06.2022
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Днешният ден ще донесе много слънце и високи градуси в Пловдив. Утрото също ще бъде топло, като градусите ще се качват и бързо ще стигнат максималните 31 още по обяд.
В късния следобед е възможно заоблачаване, но без валежи. Подобно ще бъде времето и за районите на Пазарджик и Хасково. В Смолян максималните градуси ще стигнат до 24, като са възможни краткотрайни превалявания през деня.
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