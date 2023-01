Нерешителност, забавяне от страна на общината и административни пречки са сред спънките, които срещат организаторите на рок събитието на България Hills of Rock за 2023. Това се казва в съобщение на "Фест Тийм" към феновете, които очакват с нетърпение отговора на въпроса дали ще куфеят това лято или не.

След като миналата година и след двугодишно прекъсване заради епидемията от Covid-19, една от емблемите на „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“, рок фестивалът Hills of Rock се завърна ударно на Гребната база, съдбата му отново виси на косъм. Съществува реален риск Пловдив да остане без най-вълнуващото събитие за българските фенове на музиката, което през годините я срещна със Slipknot, Whitesnake, Mercyful Fate, Disturbed, Iron Maiden, Judas Priest, Sabaton, Evanescence, Garbage и много други, някои от които за първи път в България, заради мудност и колебливост от страна на общината.

Едно от най-дългоочакваните музикални събития на България, чиято подготовка започна още в последния ден на миналогодишния фестивал, все още не може да получи категорични параметри за провеждането си през 2023. Събития от такъв мащаб се планират с месеци подготовка, а общинската администрация в Пловдив все още не е в състояние да покаже категорично желание и воля "Hills of Rock" да продължи да се случва на територията на града на тепетата въпреки недвусмисленото позитивно влияние на фестивала върху местния бизнес. Затова от Fest Team - промоутърската компания, предпочитан партньор на гигантите Live Nation за България, обмислят релокация на фестивала. Заради устойчивия успех на марката “Hills of Rock” миналата година, например, фестивалът имаше и софийско издание (Hills of Rock Sofia Edition с Five Finger Death Punch, Placebo и др.) Публиката, посетила всички издания на най-големия музикален фестивал у нас през годините надхвърля внушителната цифра 100 000 човека. По данни от 2022, приходите в община Пловдив от настаняване и туризъм в дните на фестивала достигат 8 милиона лева.

Размахът на фестивалните проекти на Fest Team и техният директен принос към икономическото развитие на съответния регион са очевидни и въздействат благоприятно на локално ниво в градовете, в които забавленията вървят ръка за ръка с местния бизнес. 2500 човека са ангажираните в подготовката на фестивала, като 1000 от тях – на терен. Хилядите рок фенове посетители на града осигуряват внушителен приход в бюджета му със 100 % заетост на местата за настаняване, а бизнеси като бензиностанции, магазини, ресторанти, барове, хотели, градски транспорт, таксиметрови услуги и други са сред многото обекти, при които се наблюдава значимо увеличение на потреблението, когато наблизо се провежда музикален фестивал.







По повод неясната съдба на фестивала, "Марица" се обърна с въпроси към Стефан Еленков, собственик на "Фест Тийм":





- От началото на годината феновете тръпнат в очакване да разберат дали тази година ще могат да изживеят поредния епизод на Hills Of Rock. Притесненията им са основателни, предвид че януари приключва, а все още няма обявен нито един хедлайнер на фестивала. Какво се случва с фестивала, заради който Пловдив се пука по шевовете?

- Сложен въпрос. Работим в някаква много странна обстановка, в която няма никаква сигурност от страна на общинската администрация. Въпреки че имаше някакво решение на Общинския съвет, който гласува бюджет за големи и значими събития през тази година, много късно се пуснаха правилата, проектите. Фестивал с мащабите на Hills of Rock не може да си сглоби лайнъпа три месеца преди събитието. Реално ние работим по следващото издание на фестивала веднага след като приключи предишното. Но когато имаш несигурност в бюджета и не знаеш всъщност с какво работиш е много трудно да договаряш артисти. Общо взето сме в една изчаквантелна позиция, която за съжаление във времето вече не помага на никого. Не мога да преценя в момента, ако ощемалко се забавим, дали този фестивал ще го има или не. Ние правим всичко възможно да договорм артисти, да се разберем с някой, но продължавам да твърдя, че има огромна разлика между това с какви бюджети сме работили преди, как сме се договаряли групите, и сега когато няма сигурност. Но за съжаление тази година това ни се случва.

- Това прецедент ли е?



- Откакто правим фестивала –да. Нстоящата общинска администрация имаше „комфорта“, ако мога така да се изразя, да работи в ковид ситуация две години, когато повечето концерти и фестивали бяха отложени. И ние по принуда не правихме фестивала. На третото издание реално ние разполагахме с бюджета от преди 3 години. Но на четвъртото издание, в което нещата зависят изцяло от тях, очевидно фестивалът може би не им е достатъчно важен, имат съмнения относно позлите на града ли, не знам. Не знам каква е логиката и защо така се случват нешата, но не се случват по правилния начин.

- Това е най-мащабното събитие в България, което няма аналог.



- Точно така. Всички останали фестивали, с напъните, които правят, не могат да съберат повечр от 5000-6000 души на ден. Hills of Rock е фестивалът, който успя да събере 30 000 човека на Гребната база на Iron Maiden, 22 000 на Slipknot. Това са огrомни цифри, които не са правени в България от Spirit of Burgas навремето, когато аз бях изпълнителен директор. Историята на фестивалите в България е много странна. Кохгато общинската власт вижда, че един фестивал е успешен, тя смята, че повече няма нужда да помага. Същото се случи със Spirit of Burgas. Тоагава 4-5 години нишо не се случи. И след това узряха за идеята, че фестивалите са нещо много хубаво за града и пак започнахме да правим. Не знам защо се налагат тези паузи. Надявам се в случая Пловдив да няма нужда от такава пауза, за да осъзнае дали има нужда от фестивали и събития от този ранг. За разлика от други държави като Румъния например, където събитието се подкрепя все повече финансово като набира скорост всяка година, в България обикновено се прави точно обратното, което е погрешна политика.



- Какво следва оттук нататък?

- Трябва да сме наясно с какъв бюджет разполагаме и оттам какви артисти гоним за този фестивал. След това имаме по-малко от месец да видим в последния момент кои групи може да вземем и дали въобще са свободни това лято. Аз се притеснявам, че срокът ни за реакция е изключително кратък. Колкото и да имаме добра история, колкото и да показваме на всички, че фестивалът е има страхотна исторя, букването на групите е сложен и дълъг процес, който отнема общо взето между 8 и 12 месеца.

- Често групите обявяват европейски турнета, обикалят около България, но така и не стигат дотук. В тази връзка, феновете са с големи очаквания за големи имена в афиша.

- Със сигурност очакванията са изключително големи. Виждам какво се случва в Европа, макар че тази година е доста по-трудно за фестивалите. Да, концерти на големи групи има, но лайнъпите на фестивалите не са нещо впечатляващо. Дор и самият WACKEN, най-големият хеви метъл фестивал в Европа, който винаги има артисти от топ ниво, хедлайнер са Iron Maiden. Но каквото зависи от нас, ще го направим. В крайна сметка се надявам да има фестивал, но нищо вече не зависи от нас в този период на годината.