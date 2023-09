Шест дни концерти, танци и забавления с "Улица Станционна"

От днес до 6 септември улица "Иван Вазов" ще стане сцена за изкуство и култура. Фестивалът "Улица Станционна" (Station Street Festival) ще преобрази знаменитата павирана пресечка. Маршрутът на влака на приключенията включва спирки „Музика“, „Гейминг“, „Култура“, „Иновации“, „Гастро“ и „Благотворителност“.

Събитията на всяка от датите са целодневни, входът е свободен. Екрани на място и онлайн стрийминг ще предават в реално време атмосферата.

Шест са основните банди, които ще са музикалната кулминация на всяка от фестивалните вечери.

Днес на сцената се качва турското сайкъделик пънк трио Lalalar. Официалната премиера на втория им студиен албум е само седмица по-късно.

Утре, 2 септември, е концертът на New Candys - италианската алтернативна и инди рок банда от Венеция, отдавна покорява публиката и в Европа, и в Северна Америка.

На 3 септември хедлайнер на музикалната програма е гръцката група Theodore, която е записвала в легендарното лондонско студио Abbey Road - точно както и The Beatles, и Pink Floyd.

На 4 септември сцената е за Ethno Venture - българска група, в която свирят Мартин Денев, Стоян Роянов-Яя, Васил Вътев и Младен Димитров.

Стилът е микс от съвременна електронна музика, NU Jazz, вариации на хип-хоп,

български и балкански мелодии и източни бийтове и перкусии.

На 5 септември - новият музикантски проект All Greek To Me ще представи съвременни суинг и ча-ча вариации на стари гръцки фолклорни песни. Аранжиментите са на Димитър Льолев, а с него свирят Николай Лачев, Мартин Ташев, Станислав Арабаджиев, Борис Таслев и Стефан Боранов. Солист е София Главопулу.

На 6 септември - Деня на Съединението и празник на Пловдив, фестивалът закрива Теодосий Спасов Фолк Квинтет - с виртуозни изпълнения на традиционна българска фолклорна музика с битови инструменти - кавал, гъдулка, гайда, тъпан, в комбинация с перкусии и китара.

В дните 1-6 септември ще има още много музика - благодарение на Tenderbender, Джанго Зе, Блус Трафик, Lea Hide, Fingertone & Malik, Untempered Motion, Ангел Демирев Акустично Трио, Partikel, на Биг Бенд Пловдив и камерни състави от пловдивското Музикално училище НУМТИ “Добрин Петков”.

На фона на невероятната музикална атмосфера в програмата на събитието ни очакват още много вълнуващи преживявания и интересни гости. В гейминг студиото на фестивала предстои да видим и да си поговорим с геймъри с хиляди последователи и почитатели зад гърба си.

Там ще гостуват Igrytte, Ина и Мишо от CollectiveView и Лъчезар "Exalted" Каменов,

който ще ни разкаже повече за електронните спортове. Няма да говорим обаче само за игри. Още утре, 2 септември, ще имаме възможност да научим малко повече за благотворителността и една добра кауза, с която се е захванала Александра Илиева. Тя е журналист и водещ в БНР и една от водещите фигури в благотворителното движение гудгейм.

Мистериите на "Улица Станционна" ще разкрие ексклузивната градска игра на "Вътрешен глас". Става дума за екип от двама ентусиасти, целящи да направят средата около тях по-хубава с игрите си. Създават градски преживявания от ново поколение, които тестват отборния дух на играчите, показват им скрити места от града и ги развълнуват по един различен начин.

Утре посетителите ще могат да се насладят и на изложение на ретро автомобили.

Безплатни архитектурно-исторически обиколки по време на фестивала са още една приятна изненада за посетителите.

Техническият университет-София, филиал Пловдив, който е партньор на “Улица Станционна”, ще покаже част от лабораториите си в Деня на отворените врати - 5 септември. Пловдивският клуб "Дрон" ще демонстрира постиженията си. Два дни по-рано ще има и изложение за роботика.

Народната библиотека “Иван Вазов” - също партньор на фестивала, ще разкаже за дигитализирания си архив и ще представи някои от най-ценните запазени документи.

НКЖИ е партньор на събитието, което се осъществява с подкрепата на фондация "Пловдив-Европейска столица на културата" и Община Пловдив.

Специално за първото издание на феста българският частен монетен двор „Булминт“ безвъзмездно създаде медал със същото име от мед с масивно златно покритие и в лимитиран тираж от 500 броя. Той ще се предлага в обект на фестивала по време на провеждането му.