В нов свят на винени изкушения се потопиха вчера пловдивските винолюбители, почитатели на енотуризма и откривателите на тази култура. С впечатляващо откриване и вдъхновяващи дегустации, магазинът за вино Seewines отвори врати и в Пловдив и предложи на гостите си както класически, така и специфични вкусове, които не са широко познати.

„Наслада без необходимост от предварителни познания“ е обещанието на домакините, а думите „всеки може да открие виното, което да го накара да се влюби“ сомелиерите и винените експерти затвърдиха, като представиха широко портфолио от винени продукти и богато разнообразие на сортове.

Над 500 български етикети и още толкова чуждестранни са част от асортимента им, а изборът на вина се базира на прецизни дегустации и оценка на качеството от сомелиерите на Seewines.

Сред богатата палитра от сортове, клиентите могат да открият класики като Шардоне, Маврут, Совиньон блан, Сира и Каберне, както и по-нишови вина като Пинотаж, Ксиномавро и Албийо. Ценителите и познавачите на вино могат да бъдат изненадани с изключително редки вина като изтънченото бутиково Шери или пък с калифорнийско знаково вино (Опус уан). За още по-нишови предложения, магазинът разполага с редки критски сортове, които се произвеждат в много малък тираж и не могат да бъдат намерени лесно.

„В България също има множество изключителни изби, които държат на високо качество и произвеждат наистина уникални и характерни вина. Това би трябвало да означава, че не трябва да има ресторант, в който сервитьорът да не може да предложи вино, без да разкаже за неговия вкус и история,“ разсъждава Елица Иванова, която е собственичка на Seewines. Според нея пътят, който трябва да се извърви, за да стигнем държави като Франция и Испания в това отношение е дълъг, но се работи в тази посока.

Мечтата ѝ е Seewines да разположи повече физически локации в страната, за да може клиентите могат да получат персонализирани препоръки и да се възползват от знанията на професионалистите в света на виното.

Фокусът на бранда е върху откритията и преживяванията, затова да насърчават любознателността на своите клиенти е основната задача на специалистите в магазина. Това според тях превръща мястото в „дом на винените откриватели“ и счупва стигмата, че за да се насладиш на хубавото вино е необходимо да разбираш.

„Да пием повече вино и да преодолеем страха от винената културата, като я развиваме и популяризираме“ е стремежът и на един от сомелиерите на Seewines – Асен Минчев. В магазина в гр. София се организират множество дегустации и събития с образователен акцент, които разширяват познанията в областта на винопроизводството и запознават посетителите с различните марки. Такава заявка дава и за пловдивския магазин собственичката – Елица Иванова.

Seewines в Пловдив е вторият магазин на бранда, който ще дава възможност за наслада и на различни гурме предложения, които могат да се съчетават с различните видове вина.

За любителите на спиртни напитки пък, магазинът предлага специална селекция, сред която се откроява и собственото производство на Seewines Spirit – ракията Arkhana.

Част от стратегията за изграждане на дългосрочна връзка с клиентите е лоялната им програма, която включва прогресивни отстъпки и „Mystery box“ - абонамент, който предлага три изненадващи ексклузивни и рядкосрещани занаятчийски вина всеки месец.

За предстоящия празник на деня на влюбените, Seewines ще предложи специални пакети „Любов и вино“, които включват комбинации от вино с шоколад, сирена или терини. Освен това, клиентите могат да се насладят на лимитирани издания на вина, като специалните Сира бленд лимитирани серии „Обичам те“ и „Will you be my valentine“.