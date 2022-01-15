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Събота носи страхотно време в Пловдив

  • 15.01.2022 | 06:00
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/sabota-nosi-strahotno-vreme-v-plovdiv Marica.bg
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   Снимка: Наташа Манева

Съботният ден ще донесе много по-топло време в Пловдив. През целия ден температурите ще са положителни, а небето ще е слънчево и безоблачно.

Максималните дневни стойности под тепетата ще стигнат до 9 градуса. Ветровете също ще спрат.

Подобно време ни очаква и в районите около Пазарджик и Хасково. В Смолян сутринта ще бъде около -11 градуса, но и там бързо ще се стопли и следобед термометрите ще показват до 5 градуса.

 

Максимални температури по градове:

Пловдив 9, Пазарджик 8, Смолян 5, Стара Загора 7, Хасково 8, Кърджали 4, Благоевград 3, София 3, Видин 8, Плевен 7, Велико Търново 6, Русе 4, Варна 7, Бургас 5

времето Пловдив слънце Пазарджик Хасково Смолян
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