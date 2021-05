Пловдив е рок центърът на България и това става ясно само от една проста ретроспекция. Поредното доказателство дойде вчера, когато музикалният проект на д-р Милен Врабевски „Intelligent Music Project” стъпи на сцената на зала С.И.Л.А. за разстърсващ концерт.

Той бе част от турнето „The Creation tour”, което неслучайно стартира именно от Пловдив.





По традиция, откриването на концерта бе поверено на водещата от радио Z-Rock Елена Розберг, която е неизменна част от проекта. Самият д-р Врабевски също се качи на сцената преди рок легендите, за да каже, че музиката не е просто ноти, а преживяване, емоции и история. Засегна и дейността на фондацията „Българска памет“, чийто основател е самият той и която се занимава с благотворителност от години.





След краткото въведение и урок по човечност на д-р Врабевски, публиката дори и не подозираше какъв взрив ги очаква само след секунди.

„Насладете се на предстоящия спектакъл. Приятно гледане“, каза Елена Розберг и освободи сцената за рок величията.

Микрофонът хвана чилийският мощен глас на Rainbow Рони Ромеро, а на барабаните седна Боби Рондинели, който е бил част както от същата банда, така и от Black Sabbath. Рамо до рамо със световните звезди застанаха Бисер Иванов, Славин Славчев, Ивайло Звездомиров, Боби Косатката, Лина Никол, Иво Стефанов и Самуел Ефтимов, които са в основата на проекта на д-р Милен Врабевски.





Рони Ромеро постави ударно начало с песента от най-новия албум „The Creation”, озаглавена „I know”. Само появата му на сцената вдигна адреналина в залата, а парчето бе нужната подправка това да се случи. Рок спектакълът заложи на песни от последните три албума на “Intelligent music project” – “Sorcery inside”, “Life motion”и последният.





Вокалите Рони Ромеро и гост-звездата Карл Сентънс от „Nazareth” и разменяха ролите през няколко хита, за да имат минути за отдих и бира. По същата програма се движиха Стунджи и Боби Рондинели на барабаните. Сетлистът бе събрал перлите на короната на проекта, като прозвучаха „The Light”, “We keep on runnin”, “The final act”, “Every time”, “Love” , “Slipping away”, “Life to linger”, “Listen” и много други.





А за отдих на публиката, която не спря да пее със своите любимци, своите мигове за соло на сцената имаха брилянтният китарист Бисер Иванов, както и шампионът на барабаните Боби Рондинели.





„Чувствате ли се добре?“, запита Рони Ромеро на няколко пъти. Феновете крещяха мощно „Да!“ и очакваха следващата песен. Наложи се на два пъти рокаджиите в залата да викат на бис уникалния бенд, събран от Врабевски.





Концертът завърши с общо изпълнение на всички звезди на хита от четвъртия албум „Yesterdays that mattered”.









За радост на феновете, както на всеки друг концерт на “Intelligent Music Project” в Пловдив, бе осигурена възможност за среща, снимка и автограф със звездите. Десетки се наредиха на опашка при спазване на всички противоепидемични мерки. Ръкостисканията и прегръдките бяха забранени, но това не попречи всеки да изпита емоцията от това да се изправи очи в очи и да застане до Карл Сентънс, Рони Ромеро, Боби Рондинели, също до д-р Милен Врабевски и всички останали от бенда. Промуши се и Стефчо Автографа, който не успя да събере парафите на всички, тъй като бе пропъден от охраната.





След всички селфита и поздрави, феновете на рока напуснаха залата напълно удовлетворени и с надежда съвсем скоро пак да куфеят с тези парчета. Те знаят, че д-р Врабевски държи на думата си и че всеки път се връща тук и то с основателна причина.





„Пловдив е прекрасен град, съпругата ми е от Пловдив – има ли как да е по друг начин? От музикална гледна точка тук винаги сме срещали страхотна подкрепа и настроение, а след концерта ни, имаме и бъдещи планове за още участия в града“, заяви той пред „Марица“.

Екзалтирани фенове споделиха пред медията ни, че нямат любима песен предвид, че всички са изпипани до съвършенство. На същият въпрос д-р Врабевски отговори: „Все едно да питате един родител кое е любимото му дете!“.



Самият той наблюдаваше спектакъла отстрани, а сред публиката бе и шефът на "Старинен Пловдив" Богомил Грозев.





снимки: авторът и Intelligent Music Project