В разгара на лятото, с горещ рок проект у нас идва клавиристът на Deep Purple - Дон Еъри (Don Airey). Концертът Allstars Night концентрира енергията на култови парчета на DEEP PURPLE, RAINBOW, WHITESNAKE, GARY MOORE и още легендарни рок групи и изпълнители, с които е свързана шеметната му музикалната му кариера. На концерта на 29 август в Летния театър на Пловдив му партнират вокалистът на NAZARETH Карл Сентънс и басистът Крис Чайлдс (Thunder, Paul Young). В супергрупата участват още Кайтнер Зи Дока – китара и Бернхард Велц на ударните – и двамата, реализирали многобройни проекти с Jon Lord, Ian Paice и Bruce Dickinson.

Дон Еъри (Don Airey) е записал името си в рок историята като участник в култови албуми на плеяда рок легенди като: Black Sabbath „Never Say Die“, Rainbow – „Since You've Been Gone b/w No Time To Loose”, Ози Озбърн – Blizzard Of Ozz, „Bark At The Moon”, Whitesnake – „1987”, Гари Мур – „Out In The Fields“, "Still Got The Blues" и много други. Виртуозният кейбордист е участвал в турнета и концерти на Jethro Tull, ELO, Uli Jon Roth, Graham Bonnet, Judas Priest и др.

От 2002 г. сменя Джон Лорд в Deep Purple, като от 2006 и до момента е пълноправен член на легендарната група.

Отговорността за вокалните партии в Allstars Night е отредена на настоящия глас на Nazareth Карл Сентънс (Carl Sentence), който замени легендарния Дан Маккафърти. Родната публика, а и в частност пловдивчани, вече познават Сентънс от концерта на Назарет отпреди няколко години на Античния театър и от участието му в супергрупата на д-р Милен Врабевски "Intelligent Music Project" през 2021 г., където си партнира с Рони Ромеро.

В състава на групата, селектирана от Дон Еъри, влизат още утвърдени рок музиканти: басистът на Thunder Крис Чайлдс, участвал в редица проекти, включително и на Paul Young. На соло китарата ще видим Кайтнер Зи Дока, а на ударните - Бернхард Велц, като и двамата през годините са партнирали на Jon Lord, Ian Paice и Bruce Dickinson.

Allstars Night предвещава ударна доза рокендрол с любими парчета и великолепни музиканти. А как ще прозвучат те, обогатени с импровизациите на легендата Дон Еъри – е отредено да разберат онези, които ще съпреживеят концерта на живо в Летния театър в Пловдив, на хълма „Бунарджика”.

Денят е 29 август 2023, вторник. Начало на концерта – в 20:00.

Билетите са в продажба от 21 юни – в мрежата на EVENTIM.