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Ректорът на УХТ проф. Пламен Моллов черпи за рожден ден

  • 09.09.2021 | 11:35
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/rektorat-na-uht-prof-plamen-mollov-cherpi-za-rojden-den Marica.bg
  • Marica.bg
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Днес рожден ден празнува ректорът на Университета по хранителни технологии в Пловдив проф. Пламен Моллов.

Екипът на „Марица“ му желае крепко здраве, професионални успехи и лично щастие!

Пламен Моллов ухт ректор рожден ден
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