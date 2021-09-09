Ректорът на УХТ проф. Пламен Моллов черпи за рожден ден 09.09.2021 | 11:35 https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/rektorat-na-uht-prof-plamen-mollov-cherpi-za-rojden-den Marica.bg Marica.bg 101 прегледа 0 коментара Принтирай Днес рожден ден празнува ректорът на Университета по хранителни технологии в Пловдив проф. Пламен Моллов. Екипът на „Марица“ му желае крепко здраве, професионални успехи и лично щастие! Пламен Моллов ухт ректор рожден ден
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