„Сичкине гори, джанъм, горят и гаснат. Моето сърце, джанъм, гори, не гасне…“ Още на тази строфа почва да рони сълзи публиката, щом Кристияна Генчева запее родопската песен „Сичкине гори“. А нейното сърце гори за народната музика.

Единадесетокласничката от СУ „Любен Каравелов“ е един от големите таланти на Пловдив. На която и сцена да се качи, си тръгва с първо място. Вече има цяла колекция - победител е в „Орфееви таланти“, международния конкурс „Звездите на Копенхаген“, стипендиант на програмата за даровити деца и на „Бултекс 99“.

Любовта към българското у Кристияна възпитала майка ѝ Гергана Генчева, която е хореограф в СУ „Любен Каравелов“ в Пловдив. Момичето започнало да се занимава с народно пеене в 6. клас. Тръгнало по конкурси и веднага дошли първите успехи. Последвали участия в надпревари, в които подборът е по-тежък, но Кристияна пак си тръгвала като победител.

В народното пеене й харесва докосването до корена и емоцията на сцената. Не може да се сравни с нищо усещането да въздействаш на хората, обяснява единадесетокласничката. Тя е от изпълнителите, които пеят с отворени очи - иска да вижда как въздейства на хората, да преживява песента, но да получава обратно и тяхната емоция.

Родопските песни са й любими, защото докосват сърцата, а шопските - понеже в тях се показва техника и майсторство.

Кристияна иска да се развива като певица и професионална танцьорка, народни танци играе от ранно детство. Даже вече е създала първата си авторска хореография - в танц на училищния ансамбъл „Тракийска младост“. Много е вълнуващо да видиш труда си на сцената, споделя момичето. А един ден се надява да вижда плодовете от него и в успехите на децата - ако се сбъдне мечтата й да преподава пеене и танци.

А тя е добра и в други неща. Има призови места от кръгове на олимпиадата по български език и литература, както и от състезанието „Стъпала на знанието“.

А с приятелката й Деляна Манева създали сайт за духовна култура. Беше начин да доближим и други хора до това, което вълнува нас, казва Кристияна Генчева. В онлайн платформата има раздели за седемте изкуства, информация как влияят и как помагат те на човека. Включихме и интересни факти, които ние самите не знаехме, казва Кристияна. Например, че когато слушаме музика, сърцето ни имитира ритъма на мелодията, а хората, които професионално се занимават с танци, почти не страдат от болестта на Паркинсон. Че според изследване на учени в Хонконг и Оксфорд класиката помага на растенията да растат по-бързо, а песента "Jingle Bells" всъщност е написана за Деня на благодарността. Че в първата версия на "Happy Birthday to You" се пеело "Good Morning to You". В музикалния раздел могат да бъдат чути и записи на български народни песни в изпълнение на ученици от паралелките с фолклор в училището.