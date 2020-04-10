Ясно и слънчево време в Пловдив и региона 10.04.2020 | 06:00 https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/qsno-i-slanchevo-vreme-v-plovdiv-i-regiona Marica.bg Marica.bg 322 прегледа 0 коментара Принтирай Днес в Пловдив и региона времето ще е слънчево, а температурите ще загатват за идващото лято. Максималните ще достигнат до 23 градуса. Сутрешните минимални ще бъдат около 6 градуса. Ясно и слънчево ще е и в района на Хасково, Пазарджик и Смолян. време пловдив температура слънце
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