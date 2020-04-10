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Ясно и слънчево време в Пловдив и региона

  • 10.04.2020 | 06:00
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/qsno-i-slanchevo-vreme-v-plovdiv-i-regiona Marica.bg
  • Marica.bg
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Днес в Пловдив и региона времето ще е слънчево, а температурите ще загатват за идващото лято. Максималните ще достигнат до 23 градуса. Сутрешните минимални ще бъдат около 6 градуса.  

Ясно и слънчево ще е и в района на Хасково, Пазарджик и Смолян. 

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