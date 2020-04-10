Ясно и слънчево време в Пловдив и региона

Днес в Пловдив и региона времето ще е слънчево, а температурите ще загатват за идващото лято. Максималните ще достигнат до 23 градуса. Сутрешните минимални ще бъдат около 6 градуса.

Ясно и слънчево ще е и в района на Хасково, Пазарджик и Смолян.