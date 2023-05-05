Заради футболната среща „Локомотив“ (Пловдив) – „Левски“ (София) на 8 май (понеделник) за времето от 15:00 до 21:00 часа се спира движението на пътни превозни средства около стадиона в „Лаута“: по ул. „Лев Толстой“ – от бул. „Санкт Петербург“ до кръговото кръстовище с ул. „Проф. Цветан Лазаров“, по ул. „Проф. Цветан Лазаров“ и ул. „Димитър Ризов“ – до бул. „Освобождение“.

От общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“ съобщават, че маршрутът на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт се променя, както следва:

Линия №9 (завод „Юрий Гагарин“ – ЖР „Тракия“): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка № 1011– ЖР „Тракия“, А12 .

В обратна посока: спирка № 1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №405 – срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“, спирка №256 – бул. „Освобождение“ 1 (север), ляв завой по ул. „Димитър Ризов“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №10 (ул. „Юндола“ – ЖР „Тракия“): бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404– магазин „Алфина“, обръщалото, спирка №1011– ЖР „Тракия“, А12 .

В обратна посока: спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №405 – срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №108 – срещу „Детски свят“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №21 (ТК „Марица“ – ЖР „Тракия“): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351– блок 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011– ЖР „Тракия“, А12 .

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №25 (АПК „Тракия“ – ЖР „Тракия“): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351– блок 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖР „Тракия“, А12.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №29 (ул. „Юндола“ – ЖР „Тракия“): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011– ЖР „Тракия“, А12.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №66 (кв. „Прослав“ – ЖР „Тракия“): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – блок 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011– ЖР „Тракия“, А12.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №99 (ПУ „Паисий Хилендарски“ – ЖР „Тракия“): бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, обръщалото, спирка №1011 – ЖР „Тракия“, А12.

В обратна посока: спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №405 – срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №108 – срещу „Детски свят“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.