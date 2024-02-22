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Програмата на LUCKY Дом на киното от 23 до 29 февруари

  • 12:15, 22.02.2024
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/programata-na-lucky-dom-na-kinoto-ot-23-do-29-fevruari Marica.bg
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   Снимка: Kinolucky.com

Ето и новата програма на LUCKY Дом на киното от 23 до 29 февруари!

 

Каса за продажба на билети

Работно време: работни дни 16.00 – 21.00 часа

почивни дни- 10.30 – 21.00 часа

тел. 0889 200 601

Онлайн резервации и продажба на билети – kinolucky.com

* Премиера

3D очила – 2 лева

(c) – зала Comfort с луксозни фотьойли

23.02 /петък/

16:20 ч  ЧУМА (9/7лв)

16:30 ч  КУЧЕТА В ОПЕРАТА (9/7лв) *

(c) 17:00 ч  КИБЕРПРЕСТЪПНОСТ / STORY-ТА (11лв)

18:15 ч  АНАТОМИЯ НА ЕДНО ПАДАНЕ (9/7лв)

18:30 ч  ПАЗАРЪТ В ПОРТО + ОБЕЩАНИЕТО НА АРХИТЕКТА БАЛКРИШНА ДОШИ (10/8лв) Master of Art

(c) 18:45 ч  БОБ МАРЛИ: ONE LOVE (11лв)

20:30 ч  DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA (9/7лв) *

(c) 20:45 ч  КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ (11лв)

21:00 ч  КАВАЛ ПАРК (9/7лв)

 

24.02 /събота/

(c) 10:45 ч  ЛЕГЕНДА ЗА ПЕПЕРУДИТЕ (11лв) 

11:00 ч  КУЧЕТА В ОПЕРАТА (9/7лв) *

11:45 ч  ЧУМА (9/7лв)

 (c) 12:20 ч  КУЧЕТА В ОПЕРАТА (11лв) *

12:30 ч  ЛЕГЕНДА ЗА ПЕПЕРУДИТЕ (9/7лв)

13:45 ч  КАВАЛ ПАРК (9/7лв) *

(c) 14:00 ч  DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA (11лв) *

14:15 ч  КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ (9/7лв)

16:00 ч  ЗВЕЗДА „МИШЛЕН“ (10/8лв) Master of Art

(c) 16:15 ч  БОБ МАРЛИ: ONE LOVE (11лв)

17:00 ч  ТРИМАТА МУСКЕТАРИ: Д‘АРТАНЯН (9/7лв) *

18:00 ч  ЕЛИЪТ НОЙС – МОДЕРНИЗЪМ „ООД“ (10/8лв) Master of Art

(c) 18:15 ч  КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ (11лв)

19:15 ч  БОБ МАРЛИ: ONE LOVE (9/7лв)

20:00 ч  АНАТОМИЯ НА ЕДНО ПАДАНЕ (9/7лв)

(c) 20:45 ч  FERRARI (11лв)

 

25.02 /неделя/

(c) 10:45 ч  ЛЕГЕНДА ЗА ПЕПЕРУДИТЕ (11лв) *

11:00 ч  КУЧЕТА В ОПЕРАТА (9/7лв) *

12:00 ч  СТРАСТИ В КУХНЯТА (9/7лв)

(c) 12:20 ч  КУЧЕТА В ОПЕРАТА (11лв) *

12:30 ч  ЛЕГЕНДА ЗА ПЕПЕРУДИТЕ (9/7лв) 

(c) 14:00 ч  КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ (11лв)

14:15 ч  БОБ МАРЛИ: ONE LOVE (9/7лв)

14:30 ч  КАВАЛ ПАРК (9/7лв)

16:15 ч  ТРИМАТА МУСКЕТАРИ: Д‘АРТАНЯН (9/7лв) *

16:30 ч  МИЧОАКАН И МЕКСИКАНСКАТА КУХНЯ(10/8лв) Master of Art

(c) 16:45 ч  БОБ МАРЛИ: ONE LOVE (11лв)

18:15 ч  ГОЛДА МЕИР: ЖЕЛЯЗНАТА ЛЕЙДИ НА ИЗРАЕЛ  (9/7лв) *

18:30 ч  ГРЕБЕНЪТ НА КАРАВАДЖО – СВЕТЪТ В ЕДНА КАРТИНА (10/8лв) Master of Art

(c) 18:45 ч  DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA (11лв) *

20:00 ч  КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ (9/7лв)

20:15 ч  УРОЦИ ПО НЕМСКИ (9/7лв)

(c) 20:45 ч  FERRARI (11лв)

 

26.02 /понеделник/

16:15 ч  АНАТОМИЯ НА ЕДНО ПАДАНЕ (9/7лв)

16:30 ч  КУЧЕТА В ОПЕРАТА (9/7лв) *

(c) 16:45 ч  ЛЕГЕНДА ЗА ПЕПЕРУДИТЕ (11лв)

18:15 ч  ТРИМАТА МУСКЕТАРИ: Д‘АРТАНЯН (9/7лв) *

(c) 18:30 ч  БОБ МАРЛИ: ONE LOVE (11лв)

19:00 ч  УРОЦИ ПО НЕМСКИ (9/7лв) *

(c) 20:30 ч  КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ (11лв)

20:45 ч  DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA (9/7лв) *

21:00 ч  КАВАЛ ПАРК (9/7лв) *

 

 

27.02 /вторник/

(c) 16:30 ч  КИБЕРПРЕСТЪПНОСТ / STORY-ТА (11лв)

16:45 ч  ЧУМА (9/7лв)

17:00 ч  КУЧЕТА В ОПЕРАТА (9/7лв) *

 (c) 18:15 ч  КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ (11лв)

18:30 ч  ДА ЛЕТИШ С ПЛАВНИЦИ (10/8лв) Master of Art

18:45 ч  ГОЛДА МЕИР: ЖЕЛЯЗНАТА ЛЕЙДИ НА ИЗРАЕЛ  (9/7лв) *

20:15 ч  БОБ МАРЛИ: ONE LOVE (9/7лв)

(c) 20:45 ч  ТРИМАТА МУСКЕТАРИ: Д‘АРТАНЯН (11лв) *

21:00 ч  УРОЦИ ПО НЕМСКИ (9/7лв)

 

28.02 /сряда/

(c) 16:00 ч  БОБ МАРЛИ: ONE LOVE (11лв)

16:15 ч  КУЧЕТА В ОПЕРАТА (9/7лв) *

16:30 ч  ГОЛДА МЕИР: ЖЕЛЯЗНАТА ЛЕЙДИ НА ИЗРАЕЛ  (9/7лв) *

(c) 18:00 ч  ДЮН: ЧАСТ ВТОРА (14лв) **

18:15 ч  DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA (9/7лв) *

18:30 ч  КАВАЛ ПАРК (9/7лв) *

20:15 ч  ДЮН: ЧАСТ ВТОРА (11/9лв) **

20:45 ч  ДОГМАН (9/7лв)

(c) 21:00 ч  КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ (11лв)

 

29.02 /четвъртък/

(c) 15:45 ч  ТРИМАТА МУСКЕТАРИ: Д‘АРТАНЯН (11лв) *

16:15 ч  КУЧЕТА В ОПЕРАТА (9/7лв) *

16:30 ч  УРОЦИ ПО НЕМСКИ (9/7лв) *

(c) 18:00 ч  ДЮН: ЧАСТ ВТОРА (14лв) **

18:15 ч  БОБ МАРЛИ: ONE LOVE (9/7лв)

18:30 ч  СТРАСТИ В КУХНЯТА  (9/7лв)

20:15 ч  ДЮН: ЧАСТ ВТОРА (11/9лв) **

20:50 ч  АНАТОМИЯ НА ЕДНО ПАДАНЕ (9/7лв)

(c) 21:00 ч  КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ (11лв)

 

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