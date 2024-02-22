Програмата на LUCKY Дом на киното от 23 до 29 февруари
- 12:15, 22.02.2024
- 77
- 0
Ето и новата програма на LUCKY Дом на киното от 23 до 29 февруари!
Каса за продажба на билети
Работно време: работни дни 16.00 – 21.00 часа
почивни дни- 10.30 – 21.00 часа
тел. 0889 200 601
Онлайн резервации и продажба на билети – kinolucky.com
* Премиера
3D очила – 2 лева
(c) – зала Comfort с луксозни фотьойли
23.02 /петък/
16:20 ч ЧУМА (9/7лв)
16:30 ч КУЧЕТА В ОПЕРАТА (9/7лв) *
(c) 17:00 ч КИБЕРПРЕСТЪПНОСТ / STORY-ТА (11лв)
18:15 ч АНАТОМИЯ НА ЕДНО ПАДАНЕ (9/7лв)
18:30 ч ПАЗАРЪТ В ПОРТО + ОБЕЩАНИЕТО НА АРХИТЕКТА БАЛКРИШНА ДОШИ (10/8лв) Master of Art
(c) 18:45 ч БОБ МАРЛИ: ONE LOVE (11лв)
20:30 ч DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA (9/7лв) *
(c) 20:45 ч КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ (11лв)
21:00 ч КАВАЛ ПАРК (9/7лв)
24.02 /събота/
(c) 10:45 ч ЛЕГЕНДА ЗА ПЕПЕРУДИТЕ (11лв)
11:00 ч КУЧЕТА В ОПЕРАТА (9/7лв) *
11:45 ч ЧУМА (9/7лв)
(c) 12:20 ч КУЧЕТА В ОПЕРАТА (11лв) *
12:30 ч ЛЕГЕНДА ЗА ПЕПЕРУДИТЕ (9/7лв)
13:45 ч КАВАЛ ПАРК (9/7лв) *
(c) 14:00 ч DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA (11лв) *
14:15 ч КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ (9/7лв)
16:00 ч ЗВЕЗДА „МИШЛЕН“ (10/8лв) Master of Art
(c) 16:15 ч БОБ МАРЛИ: ONE LOVE (11лв)
17:00 ч ТРИМАТА МУСКЕТАРИ: Д‘АРТАНЯН (9/7лв) *
18:00 ч ЕЛИЪТ НОЙС – МОДЕРНИЗЪМ „ООД“ (10/8лв) Master of Art
(c) 18:15 ч КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ (11лв)
19:15 ч БОБ МАРЛИ: ONE LOVE (9/7лв)
20:00 ч АНАТОМИЯ НА ЕДНО ПАДАНЕ (9/7лв)
(c) 20:45 ч FERRARI (11лв)
25.02 /неделя/
(c) 10:45 ч ЛЕГЕНДА ЗА ПЕПЕРУДИТЕ (11лв) *
11:00 ч КУЧЕТА В ОПЕРАТА (9/7лв) *
12:00 ч СТРАСТИ В КУХНЯТА (9/7лв)
(c) 12:20 ч КУЧЕТА В ОПЕРАТА (11лв) *
12:30 ч ЛЕГЕНДА ЗА ПЕПЕРУДИТЕ (9/7лв)
(c) 14:00 ч КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ (11лв)
14:15 ч БОБ МАРЛИ: ONE LOVE (9/7лв)
14:30 ч КАВАЛ ПАРК (9/7лв)
16:15 ч ТРИМАТА МУСКЕТАРИ: Д‘АРТАНЯН (9/7лв) *
16:30 ч МИЧОАКАН И МЕКСИКАНСКАТА КУХНЯ(10/8лв) Master of Art
(c) 16:45 ч БОБ МАРЛИ: ONE LOVE (11лв)
18:15 ч ГОЛДА МЕИР: ЖЕЛЯЗНАТА ЛЕЙДИ НА ИЗРАЕЛ (9/7лв) *
18:30 ч ГРЕБЕНЪТ НА КАРАВАДЖО – СВЕТЪТ В ЕДНА КАРТИНА (10/8лв) Master of Art
(c) 18:45 ч DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA (11лв) *
20:00 ч КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ (9/7лв)
20:15 ч УРОЦИ ПО НЕМСКИ (9/7лв)
(c) 20:45 ч FERRARI (11лв)
26.02 /понеделник/
16:15 ч АНАТОМИЯ НА ЕДНО ПАДАНЕ (9/7лв)
16:30 ч КУЧЕТА В ОПЕРАТА (9/7лв) *
(c) 16:45 ч ЛЕГЕНДА ЗА ПЕПЕРУДИТЕ (11лв)
18:15 ч ТРИМАТА МУСКЕТАРИ: Д‘АРТАНЯН (9/7лв) *
(c) 18:30 ч БОБ МАРЛИ: ONE LOVE (11лв)
19:00 ч УРОЦИ ПО НЕМСКИ (9/7лв) *
(c) 20:30 ч КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ (11лв)
20:45 ч DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA (9/7лв) *
21:00 ч КАВАЛ ПАРК (9/7лв) *
27.02 /вторник/
(c) 16:30 ч КИБЕРПРЕСТЪПНОСТ / STORY-ТА (11лв)
16:45 ч ЧУМА (9/7лв)
17:00 ч КУЧЕТА В ОПЕРАТА (9/7лв) *
(c) 18:15 ч КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ (11лв)
18:30 ч ДА ЛЕТИШ С ПЛАВНИЦИ (10/8лв) Master of Art
18:45 ч ГОЛДА МЕИР: ЖЕЛЯЗНАТА ЛЕЙДИ НА ИЗРАЕЛ (9/7лв) *
20:15 ч БОБ МАРЛИ: ONE LOVE (9/7лв)
(c) 20:45 ч ТРИМАТА МУСКЕТАРИ: Д‘АРТАНЯН (11лв) *
21:00 ч УРОЦИ ПО НЕМСКИ (9/7лв)
28.02 /сряда/
(c) 16:00 ч БОБ МАРЛИ: ONE LOVE (11лв)
16:15 ч КУЧЕТА В ОПЕРАТА (9/7лв) *
16:30 ч ГОЛДА МЕИР: ЖЕЛЯЗНАТА ЛЕЙДИ НА ИЗРАЕЛ (9/7лв) *
(c) 18:00 ч ДЮН: ЧАСТ ВТОРА (14лв) **
18:15 ч DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA (9/7лв) *
18:30 ч КАВАЛ ПАРК (9/7лв) *
20:15 ч ДЮН: ЧАСТ ВТОРА (11/9лв) **
20:45 ч ДОГМАН (9/7лв)
(c) 21:00 ч КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ (11лв)
29.02 /четвъртък/
(c) 15:45 ч ТРИМАТА МУСКЕТАРИ: Д‘АРТАНЯН (11лв) *
16:15 ч КУЧЕТА В ОПЕРАТА (9/7лв) *
16:30 ч УРОЦИ ПО НЕМСКИ (9/7лв) *
(c) 18:00 ч ДЮН: ЧАСТ ВТОРА (14лв) **
18:15 ч БОБ МАРЛИ: ONE LOVE (9/7лв)
18:30 ч СТРАСТИ В КУХНЯТА (9/7лв)
20:15 ч ДЮН: ЧАСТ ВТОРА (11/9лв) **
20:50 ч АНАТОМИЯ НА ЕДНО ПАДАНЕ (9/7лв)
(c) 21:00 ч КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ (11лв)
В Пловдив: Министър Вътев дискутира проблемите пред хранително-вкусовата индустрия и климатичните промени
Четете в "Марица": Битката за ключови постове, а не за външен министър, клати най-много сглобката! Говори Геновева Петрова
Водещи новини
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни