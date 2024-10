Програмата на Lucky Дом на киното от 11 до 17 октомври

Това е новата програма на Lucky Дом на киното от 11 до 17 октомври

Работно време: работни дни 16.00 – 21.00 часа

почивни дни- 10.30 – 21.00 часа

* Премиера

3D очила – 2 лева

(c) – зала Comfort с луксозни фотьойли

11.10 /петък/

16:20 ч АЗ, ПРОКЛЕТНИКЪТ 4 2D (9/8лв)

(c) 16:30 ч ДИВИЯТ РОБОТ (11лв) *

16:45 ч УЧИЛИЩЕТО НА МАГИЧЕСКИТЕ ЖИВОТНИ 2 (9/8лв)

18:15 ч ГРАФ МОНТЕ КРИСТО (9/8лв)

(c) 18:30 ч ЖОКЕРА- ЛУДОСТ ЗА ДВАМА (11лв)

18:45 ч ДИВИЯТ РОБОТ (9/8лв) *

20:45 ч ЖОКЕРА- ЛУДОСТ ЗА ДВАМА (9/8лв)

(c) 21:00 ч НИКОГА ПОВЕЧЕ (11лв)

21:15 ч MY HERO ACADEMIA: YOU’RE NEXT (9/8лв) *

12.10 /събота/

(c) 11:15 ч УЧИЛИЩЕТО НА МАГИЧЕСКИТЕ ЖИВОТНИ 2 (11лв)

11:30 ч АЗ, ПРОКЛЕТНИКЪТ 4 2D (9/8лв)

12:30 ч АЗ, ПРОКЛЕТНИКЪТ 4 2D (9/8лв)

(c) 13:00 ч ДИВИЯТ РОБОТ (11лв) *

13:15 ч УЧИЛИЩЕТО НА МАГИЧЕСКИТЕ ЖИВОТНИ 2 (9/8лв)

14:30 ч ЩАСТЛИВИ ДНИ (9/8лв)

(c) 15:00 ч 10 ЖИВОТА (11лв)

15:15 ч ДИВИЯТ РОБОТ (9/8лв) *

16:15 ч ШОШАНА (9/8лв)

(c) 16:45 ч БИЙТЪЛДЖУС БИЙТЪЛДЖУС (11лв)

17:15 ч ЖОКЕРА – ЛУДОСТ ЗА ДВАМА (9/8лв)

18:30 ч MY HERO ACADEMIA: YOU’RE NEXT (9/8лв) *

(c) 18:40 ч НИКОГА ПОВЕЧЕ (11лв)

20:00 ч БЛАГИ ДЕЯНИЯ (9/8лв)

20:30 ч ГРАФ МОНТЕ КРИСТО (9/8лв)

(c) 21:00 ч ЖОКЕРА – ЛУДОСТ ЗА ДВАМА (11лв)

13.10 /неделя/

(c) 11:00 ч УЧИЛИЩЕТО НА МАГИЧЕСКИТЕ ЖИВОТНИ 2 (11лв)

11:15 ч ДИВИЯТ РОБОТ (9/8лв)

12:15 ч АЗ, ПРОКЛЕТНИКЪТ 4 2D (9/8лв)

(c) 12:45 ч ДИВИЯТ РОБОТ (11лв)

13:30 ч УЧИЛИЩЕТО НА МАГИЧЕСКИТЕ ЖИВОТНИ 2 (9/8лв)

14:00 ч ГРАФ МОНТЕ КРИСТО (9/8лв)

(c) 14:40 ч 10 ЖИВОТА (11лв)

15:30 ч АЗ, ПРОКЛЕТНИКЪТ 4 2D (9/8лв)

(c) 16:15 ч ЖОКЕРА – ЛУДОСТ ЗА ДВАМА (11лв)

17:00 ч MY HERO ACADEMIA: YOU’RE NEXT (9/8лв) *

17:30 ч ЖОКЕРА – ЛУДОСТ ЗА ДВАМА (9/8лв)

(c) 18:40 ч НИКОГА ПОВЕЧЕ (11лв)

19:00 ч ЩАСТЛИВИ ДНИ (9/8лв)

20:00 ч БЛАГИ ДЕЯНИЯ (9/8лв)

20:45 ч ПОЖАР (9/8лв)

(c) 21:00 ч БИЙТЪЛДЖУС БИЙТЪЛДЖУС (11лв)

14.10 /понеделник/

16:15 ч ГРАФ МОНТЕ КРИСТО (9/8лв)

(c) 16:30 ч ДИВИЯТ РОБОТ (11лв) *

16:45 ч УЧИЛИЩЕТО НА МАГИЧЕСКИТЕ ЖИВОТНИ 2 (9/8лв)

19:15 ч ЩАСТЛИВИ ДНИ (9/8лв)

(c) 18:30 ч ЖОКЕРА- ЛУДОСТ ЗА ДВАМА (11лв)

18:45 ч ДИВИЯТ РОБОТ (9/8лв) *

20:45 ч ЖОКЕРА- ЛУДОСТ ЗА ДВАМА (9/8лв)

(c) 21:00 ч НИКОГА ПОВЕЧЕ (11лв)

21:15 ч MY HERO ACADEMIA: YOU’RE NEXT (9/8лв) *

15.10 /вторник/

16:15 ч MY HERO ACADEMIA: YOU’RE NEXT (9/8лв) *

(c) 16:30 ч ДИВИЯТ РОБОТ (11лв) *

16:45 ч УЧИЛИЩЕТО НА МАГИЧЕСКИТЕ ЖИВОТНИ 2 (9/8лв)

18:15 ч ПОЖАР (9/8лв)

(c) 18:30 ч ЖОКЕРА- ЛУДОСТ ЗА ДВАМА (11лв)

18:45 ч ДИВИЯТ РОБОТ (9/8лв) *

20:15 ч ГРАФ МОНТЕ КРИСТО (9/8лв)

20:45 ч ЖОКЕРА- ЛУДОСТ ЗА ДВАМА (9/8лв)

(c) 21:00 ч НИКОГА ПОВЕЧЕ (11лв)

16.10 /сряда/

16:20 ч АЗ, ПРОКЛЕТНИКЪТ 4 2D (9/8лв)

(c) 16:30 ч ДИВИЯТ РОБОТ (11лв) *

16:45 ч УЧИЛИЩЕТО НА МАГИЧЕСКИТЕ ЖИВОТНИ 2 (9/8лв)

18:15 ч ГРАФ МОНТЕ КРИСТО (9/8лв)

(c) 18:30 ч ЖОКЕРА- ЛУДОСТ ЗА ДВАМА (11лв)

18:45 ч ДИВИЯТ РОБОТ (9/8лв) *

20:45 ч ЖОКЕРА- ЛУДОСТ ЗА ДВАМА (9/8лв)

(c) 21:00 ч НИКОГА ПОВЕЧЕ (11лв)

21:15 ч MY HERO ACADEMIA: YOU’RE NEXT (9/8лв) *

17.10 /четвъртък/

16:20 ч ЩАСТЛИВИ ДНИ (9/8лв)

(c) 16:30 ч ДИВИЯТ РОБОТ (11лв) *

16:45 ч УЧИЛИЩЕТО НА МАГИЧЕСКИТЕ ЖИВОТНИ 2 (9/8лв)

18:15 ч ГРАФ МОНТЕ КРИСТО (9/8лв)

(c) 18:30 ч ЖОКЕРА- ЛУДОСТ ЗА ДВАМА (11лв)

18:45 ч ДИВИЯТ РОБОТ (9/8лв) *

20:45 ч ЖОКЕРА- ЛУДОСТ ЗА ДВАМА (9/8лв)

(c) 21:00 ч НИКОГА ПОВЕЧЕ (11лв)

21:15 ч MY HERO ACADEMIA: YOU’RE NEXT (9/8лв) *