Празник на детето в Стария град 2024 стартира още днес

Екипът на Общински институт „Старинен Пловдив“ е подготвил богата програма, посветена на 1 юни – Международния ден на детето.

В специалната 2024-та година, когато Общински институт „Старинен Пловдив“ навършва 55 години от създаването си, екипът на Института организира богата и интересна програма, посветена на 1 юни – Международния ден на детето.

Тазгодишното издание на традиционния „Празник на детето в Стария град“ ще се проведе от 27 май до 2 юни включително.

Програмата е изключително разнообразна – изложби, концерти, Панорама на детското творчество на Сдружение „Духовно огледало“, голям детски концерт на Римски стадион, част от XV Международен фестивал „Дни на музиката в Балабанова къща“, приказно представление и поетичен рецитал, творчески и музикални ателиета ще зарадват малки и големи любители на творчеството, креативността и познанието.

Разгледайте пълната програма на събитията, които екипът на Общински институт „Старинен Пловдив“ е подготвил:

27 май – 2 юни 2024 г., Малка базилика от Филипопол – изложба „Мозаечна палитра“ на ученици от специалност „Стенопис“ към НХГ „Цанко Лавренов“ с преподаватели Атанас Камешев и Кристина Кутлова; Откриване на изложбата на 27 май от 16.00 ч.;

1 юни 2024 г. от 10.30 до 12.30 ч., Къща на Верен Стамболян – творческа детска работилница, подходяща за деца над 8 години;

1 юни 2024 г. от 11.00 до 14.00 ч., Балабанова къща – откриване на изложба от 11.00 ч. и детска арт работилница от 11.30 до 14.00 ч.;

Ще бъдат представени творби на ученици от 8. клас от НХГ „Цанко Лавренов“, създадени през настоящата учебна година с напътствията на преподавателите Зина Жекова, Илиана Манукова и Кети Кеоргиева. Изложбата може да бъде видяна до 9 юни;

1 юни 2024 г. от 16.00 до 17.30 ч., Късноантична сграда „Ирини“ в подлез „Археологически“ – поетичен рецитал и приказно представление „Спящата красавица“ по мотиви от творби на Братя Грим. Участват ученици от 1. до 9. клас от СУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Пловдив, възпитаници на Училище за таланти;

1 юни 2024 г. от 17.30 до 18.30, Балабанова къща – детски концерт.

Концерт на деца от класовете по пиано на Елиза Агасян, по китара на Дайана Рачева и по блокфлейта на Илка Пенчева към Къща за музикални вълшебства „Дивизи“;

1 юни 2024 г. от 18.30 ч., Римски стадион – голям детски концерт ALL THAT JAZZ FOR KIDS с Вeнци Благоев Jazztet, със специалното участие на Светлина Христова – вокал, и нейни ученици. Концертът е част от пролетното издание на XV Международен фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ в рамките на Празник на детето в Стария град;

1 и 2 юни 2024 г. от 10:00 до 18:00 ч., Къща на д-р Стоян Чомаков (постоянна експозиция на Златю Бояджиев) на ул. „Съборна“ 18 в Стария град на Пловдив – Панорама на детското и младежко творчество на Сдружение „Духовно огледало“ с експозиции, творчески и музикални ателиета на талантливи деца и младежи от цялата страна;

2 юни 2024 г. от 11.00 до 14.00 ч., Малка базилика от Филипопол – Арт работилница „Мозайка“.

Всички събития са с вход свободен! Очакваме с нетърпение малките посетители и техните родители! Добре дошли сте!