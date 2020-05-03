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Пороят превърна улици в "Кючука" в реки СНИМКИ

  • 03.05.2020 | 22:37
  • 03.05.2020 | 23:20
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/poroyniqt-dajd-prevarna-ulici-v-kyuchuka-v-reki-snimki Marica.bg
  • Екип Марица
  • 164 прегледа
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Ето как изглеждаха след днешния обилен дъжд в Пловдив ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Петър Васков" в "Кючук Париж".

 

Дъждът продължи около 15 минути, но наводни малките вътрешноквартални улици.

 

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