Пороят превърна улици в "Кючука" в реки СНИМКИ 03.05.2020 | 22:37 03.05.2020 | 23:20 https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/poroyniqt-dajd-prevarna-ulici-v-kyuchuka-v-reki-snimki Marica.bg Екип Марица 164 прегледа 0 коментара Принтирай Ето как изглеждаха след днешния обилен дъжд в Пловдив ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Петър Васков" в "Кючук Париж". Дъждът продължи около 15 минути, но наводни малките вътрешноквартални улици. пловдив дъжд порой улици
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