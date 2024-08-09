Почистването на дъждоприемните шахти в Пловдив продължава и другата седмица. За счупени и липсващи капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да сигнализират на телефон 032/675 817.

Ето работния график на екипите::

12 Август (понеделник):

Бул. "Руски", ул. "Иван Вазов", ул. „Васил Левски“

13 Август (вторник):

Бул. "Шести септември" - от бул. "Източен" до кв. "Прослав", бул. „Шести септември“ от бул. „Цариградско шосе“ до кръстовище с бул.“Източен“, бул. „Източен“/ източно платно, бул. „Княгиня Мария Луиза“ от бул. „Източен“ до бул. „Освобождение“, бул. „Цариградско шосе“ от бул. „Освобождение“ /северна страна/

14 Август (сряда):

Бул. "Шести септември" - от бул. "Източен" до кв. "Прослав", бул. „Освобождение“ от бул. „Цариградско шосе“ до бул.“Санкт Петербург“ /западно платно/, бул. „Санкт Петербург“ / северно платно/, пътен възел Родопи

15 Август (четвъртък):

Бул. "Княгиня Мария Луиза" – от ул. "Гладстон" до бул. "Източен", ул. "Гладстон", бул. "Източен" - западно платно, бул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Ст.Стамболов“

16 Август (петък):

Бул. "Христо Ботев" и "Коматевски транспортен възел", ул. „Македония“ /бетонов мост, ул. „ Д.Талев“, ул. „Даме Груев“